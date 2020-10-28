Осужденный за убийство Лозинский возглавит ОТО: почему народ возвращает 'феодала' и видит в нем благодетеля

Новостные ленты СМИ последние дни пестрят заголовками вроде "Нардеп, сидевший за убийство, победил на выборах в ОТО на Кировоградщине". Речь идет о скандально известном экс-нардепе Викторе Лозинском, который десять лет назад ради развлечения застрелил в "своих" охотничьих угодьях 53-летнего Валерия Олийныка из села Грушки Кировоградской области.

Сейчас от могилы убитого не осталось даже холмика, а его убийца, если верить предварительным подсчетам голосов, совсем скоро возглавит объединенную теробщину в считанных километрах от села, где разыгралась кровавая и полна цинизма трагедия.

Почему люди в Подвысоком и близлежащих селах шли и отдавали свои голоса за Лозинского, который уже показал, во сколько он оценивает жизнь каждого из его нынешних избирателей – разбирался OBOZREVATEL.

"Сафари" на человека

В Подвысоцкую ОТО, расположенную в Головановском районе, входит 17 сел. И на местных выборах 25 октября 80% избирателей проголосовали за Лозинского, который отсидел за убийство местного жителя Валерия Олийныка, виновным себя в котором он так и не признал.

По версии самого Лозинского, он с товарищами – районным прокурором Евгением Горбенко и начальником райотдела полиции Михаилом Ковальским – увидели Олийныка неподалеку от леса, который присвоил экс-нардеп: тот как бы очень странно себя вел. Они позвали его, а селянин в ответ начал стрелять, а после – бросился наутек. Поэтому приятели его догнали и задержали (в ходе задержания Олийнык, по версии Лозинского, нанес присутствующим несколько ножевых ранений), вызвали полицию и передали правоохранителям избитого, но живого. Умер Олийнык, по версии участников ЧП, позже – "по неизвестным причинам".

Впрочем впоследствии выяснилось, что медикам закованного в наручники мужчину привезли уже мертвым. И что тогда в лесу произошло настоящее "сафари" на живого человека, которого преследовали на автомобилях, по которому стреляли, а затем добивали уже раненого. В деле, которое в конечном итоге привело Лозинского на скамью подсудимых, упоминалось о 9 огнестрельных ранениях на теле Олийныка, открытом переломе ноги (которая затем была ампутирована и "исчезла"), сломанных ребрах и ключице. Среди улик также была запись звонка в полицию, где убийцы говорили, что "убили бомжа"...

Та давняя история до сих пор вызывает возмущение не только из-за жестокости, с которой был убит невинный человек, но и из-за цинизма, с которым убийца пытался выгородить себя и переложить ответственность за случившееся на собственную жертву. А также постепенное ослабление наказания для Лозинского, которое происходило пропорционально снижению внимания к этому делу с течением времени. Если изначально его приговорили к 15 годам тюрьмы, то уже очень скоро через суды Лозинскому удалось добиться снижения срока до 14, а затем – и до 10 лет лишения свободы, потому что судьи Высшего спецсуда переквалифицировали статью, по которой он был осужден, с убийства на хулиганство.

Летом 2014-го, по мнению суда, состояние здоровья осужденного ухудшилось на столько, что ему никак нельзя было оставаться в тюрьме. Поэтому его выпустили. Правда, после резонанса и вмешательства тогдашнего премьера Арсения Яценюка и генпрокурора Юрия Луценко, Лозинского снова задержали и вернули в колонию. Впрочем, уже в 2016-м он вышел по "закону Савченко" и вернулся туда, где привык считать себя "царем", чтобы продолжить строить свою "агроимперию".

В 2019-м Лозинский добился, чтобы Днепровский районный суд Киева снял с него судимость. Обоснование этого решения поражает: мол, он после освобождения "зарекомендовал себя исключительно с положительной стороны", занимался "созданием и работой новых предприятий", а также помогал АТО и занимался благотворительностью. Следовательно – несправедливо, мол, чтобы наличие судимости в чем-то его ограничивало.

Так Лозинский получил право баллотироваться, что он и сделал осенью 2020-го.

Вне конкуренции

Среди основных конкурентов самовыдвиженца Лозинского называли кандидата от "Слуги народа" Сергея Балицкого из другой известной в районе "аграрной" семьи.

За несколько недель до дня голосования Балицкий выступил с заявлением: Лозинский давит на него и его семью, требуя сняться с выборов. В ход, по словам кандидата от "Слуги народа", пошли как уговоры, так и угрозы.

"24 сентября текущего года, когда мы беседовали с Лозинским, он заявляет мне, что будет баллотироваться. Всячески намекает при этом, что мне стоит снять свою кандидатуру. Не стесняясь слов, применяя ненормативную лексику, в грубой форме он сказал, что не намерен ни с кем ничего решать и хочет баллотироваться сам... Потом он смягчил свой тон и сказал: "Ну, хорошо. Я до 5 октября порешаем свои вопросы, а потом, если что, то ты сам снимешься, если я буду баллотироваться", – рассказал Балицкий о ходе одной из своих встреч с Лозинским – далеко не первой.

Угрожал Лозинский, по словам Балицкого, и его родителям, от которых требовал убедить сына снять свою кандидатуру. Кандидат от "Слуги народа" признавался: угрозы воспринял всерьез – поэтому и обратился с заявлением в полицию, а с информацией – к прессе.

В ответ Лозинский подал на оппонента иск в суд и дал откровенно проплаченное интервью, которое было выложено на Youtube-канале "Игорь Рудич". Заказной характер видео видно и в том, как собеседник экс-нардепа формулирует вопросы, и в том, что на любой из этих вопросов у Лозинского уже заготовлен документ или нужный тезис, записанный на листке, куда кандидат время от времени заглядывает.

Фактически, "журналист" служит "подставкой для микрофона", в который Лозинский произносит все, что считает нужным: от тезисов о своей "невиновности" в убийстве Олийныка и политической подоплеке своего ареста до поливания грязью своего соперника и его семьи, а между делом и других своих "врагов".

И, как и в случае со снятием судимости, здесь Лозинский не упустил возможности упомянуть о своем меценатстве и помощи армии.

В конце концов, Балицкий, похоже, сдался. Посты об угрозах со стороны Лозинского в Facebook он удалил. А после объявления шокирующей новости о 80% поддержки кандидата, сидевшего за убийство, поспешил заверить, что оспаривать результаты не планирует.

На просьбу OBOZREVATEL о комментарии по выборам и угрозах со стороны Лозинского Балинский ответил отказом.

Результаты выборов – прогнозируемая неожиданность?

Предварительные результаты выборов в Подвысоцкую ОТО стали для многих шоком.

"В 2009 году я писала текст об убийстве местного жителя Олийныка Лозинским. Его убили на охоте, ради развлечения. Это было мое первое четкое осознание, что такое феодализм и чем он грозит. И его корни именно в крепостных, с короткой памятью, которые простят феодалу все. Часто даже просто бесплатно", – прокомментировала новость о шокирующем выборе селян журналистка и общественная активистка Ольга Решетилова.

"Крепостные возвращают своего феодала... Я все понимаю про мрак в головах, об этой проклятой инерции рабства. Но должна признать, я не вижу выхода или хотя бы света в конце тоннеля", – написала журналистка Мирослава Барчук.

"Лозинский получил по максимуму – 15 лет тюрьмы. Впоследствии, правдами, а больше неправдами, ему удалось выйти из тюрьмы гораздо раньше, и даже, как он утверждает, снять через Верховный суд свою судимость. Но факт того, что он – убийца никуда не исчез. К сожалению, части "мудрого и свободолюбивого" украинского народа из того же Головановского района этот факт до одного места. "Мудрый народ" снова поставил над собой своего старого господина, который держит людей за скот", – удивляется выбору селян еще один журналист, Дмитрий Хилюк.

А рядовые украинцы оставляют под этой новостью в разных СМИ сотни комментариев с вопросом: как можно было сделать ТАКОЙ выбор?

Почему же люди выбрали Лозинского?

На этот вопрос жители сел из ПодвысоцкойОТГ ответили еще до выборов, когда журналисты "Громадського" ездили на вотчину Лозинского, чтобы спросить у местных, не помешает ли победе кандидата его уголовное прошлое и что они думают о его "мэрских амбициях". Люди – практически единодушны. Похоже, они простили Лозинскому и предыдущие издевательства, и убийство одного из них. Часть – потому что работает на его агропредприятиях. Часть – потому что увидела в Лозинском большого мецената и благодетеля.

"Он много сделал для этого села, помогал и школе, и детскому саду, и клубу. Если что-то надо – обращались", – говорит житель поселка Головановск, где у Лозинского огромное имение.

"Я думаю, его избиратели поддержат. Он нормальный мужик. Не просто нормальный – хороший", – говорил за два дня до выборов парень из села Подвысокое.

"Больше всего людей за Лозинского", – прогнозировали тогда же результаты волеизъявления Подвысоцкой ОТО местные мужики.

"Если у него и было что-то, то он же больше так... ну, не поступит", – нашла способ обойти щекотливую тему еще одна жительница села.

"И людям, и афганцам, и школу, и садик, все он сделал тут. Так что я не могу ничего сказать. А что там произошло, чего он туда (в тюрьму – Ред.) попал ... Это Юля должна там сидеть, а не он", – оправдывал своего избранника мужчина из того же села.

Такая же история в селе Копенковатое, половина жителей которого зависят от Лозинского материально, потому что работают на его агрохозяйстве, расположенном на 1,5 тыс. га земли. Там тоже считают: на весах, где на одной чаше, – жизнь убитого Олийныка, а на другой – отремонтированный сельский стадион, последний побеждает с разгромным счетом.

"Просто он много для села сделал. И дороги вот строит, и церковь построил, и на ремонты дает на все деньги. На сад надо – на сад. На школу надо – на школу. На больницу – на больницу", – заявил житель Копенковатого Владимир Олийниченко.

И желание получать вовремя зарплату и иметь "пана", который при необходимости профинансирует ремонт крыши в школе или оплатит прокладку дороги, заставляет этих людей оправдывать даже убийство.

"Если его оправдали – я не знаю, через суд или через что там его оправдали – то что мы можем говорить? Значит, не было такого или что-то там не так", – говорит жительница Копенковатого Ольга.

"Выбирают люди! В ОТО все каждого кандидата знают близко и далеко не один год. За ремонты школ, детсадов и спортивных площадок, трудоустройство односельчан, отношение к людям – все реальные поступки. Не болтовня, не на бордах в бумаге и даже не перед выборами в конвертике с маской. А все время, годами, в поступках! Оставьте выбор людей в покое!" – возмущается Елена Ещенко.

Чтобы окончательно понять аргументы жителей сел, входящих в Подвысоцкоую ОТО, где совсем скоро Лозинский будет хозяйничать уже на законных основаниях, достаточно почитать комментарии местных с поздравлениями в его адрес. Люди снова пошли голосовать за "хорошего человека", который "борется за справедливость" и пострадал от произвола властей, за ремонты и "помощь копейкой". Они не видят диссонанса от соседства комментариев "А вы его видели, то убийство?" и "В Верховной Раде еще большие преступники заседают". Они забыли, как Лозинский, по их же рассказам, заставлял ползать по центральной улице из-за подозрения в краже телефона или идти несколько километров босиком по снежным сугробам из-за того, что зашли в "его" лес. Как относился к ним, как господин к своему скоту... А может не забыли, а просто готовы платить такую цену за хотя бы незначительное, но облегчение своего полунищенского существования.

"Вижу, все очень удивлены, что Лозинский победил в своей ОТО... Когда произошло убийство, поехала я в Головановск делать репортаж, перед тем начиталась: Лозинский закрыл все леса, людям негде малину-ягоду собирать, организовал сафари на крестьянина. Ну, думаю, приеду, а там митинги против него. Приехала, опросила кучу людей – и все за Лозинского. Ремонты в школе, садах, клубах делал он, ветеранов поздравлял он, пенсионерам добавлял к пенсии он... Надо знать внутреннюю температуру по палате и тогда есть немного понимания, отчего же все-таки за него проголосовали", – написала после новости о победе Лозинского журналистка Кристина Коцира.

И, судя по результатам выборов и по тому, как сильно избиратели Лозинского пытаются оправдать то, почему не может быть оправдания – этот выбор действительно вполне прогнозируемый. Как бы печально, а может и страшно это не было.