По ВСУ на Донбассе ударили с запрещенного оружия: защитники Украины ответили

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Расследования
9,2 т.
Война на Донбассе

Российско-оккупационные войска на Донбассе в течение суток 17 марта девять раз нарушили режим прекращения огня, обстреливая позиции ВСУ из запрещенных минометов, гранатометов различных систем и пулеметов.

На провокации противника наши воины открывали ответный огонь, боевых потерь среди них нет. Об этом в утренней сводке о ситуации на фронте информирует в Facebook штаб Операции Объединенных сил.

В частности, за минувшие сутки в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку населенных пунктов Пески и Гнутово оккупанты открывали огонь в сторону позиций украинских воинов из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

А в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг стрелял в сторону ВСУ:

  • в пригороде Луганского – из запрещенных Минскими договоренностями минометов 82-го калибра, ручных противотанковых гранатометов, автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов;

  • вблизи поселка Светлодарское – из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов;

  • недалеко от населенного пункта Новотошивское – с подствольных гранатометов.

Карта войны на Донбассе

"Украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований Российской Федерации на неподконтрольной территории. За прошедшие сутки зафиксировано увеличение провокаций со стороны российско-оккупационных войск ОРЛО, целью которых было обострение ситуации безопасности на Луганском направлении на фоне заседания Трехсторонней контактной группы. В этот раз центром нарушений со стороны оккупантов стало направление Калиновка-Луганское, где они откровенно провоцировали ВСУ на открытие огня", – говорится в сводке.

Отмечается, что для прекращения провокаций оперативно вводился режим "Тишина". Обо всех нарушениях со стороны оккупантов Украинскую сторону СЦКК проинформировали СММ ОБСЕ через установленный координационный механизм.

На 7:00 18 марта обстрелов не зафиксировано. Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения Операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня.

Сводка о ситуации на Донбассе
Сводка о ситуации на Донбассе за 17 марта

Как сообщал OBOZREVATEL, на территории населенных пунктов Луганской области, где ранее располагались незаконные вооруженные формирования РФ, обнаружено российское вооружение, запрещенное международными договорами.

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