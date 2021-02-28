По ВСУ на Донбассе ударили из запрещенного оружия, ранен воин

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Расследования
3,2 т.
Война на Донбассе

Вооруженные формирования Российской Федерации на Донбассе в течение суток 27 февраля девять раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил. В результате подрыва на мине ПОМ-2 осколочные ранения получил украинский воин.

Ему оперативно оказали медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. По данным штаба ООС в Facebook, противник использовал против ВСУ запрещенное Минскими договоренностями вооружение, при этом осуществляя запрос в СММ ОБСЕ на установление режима "Тишина".

Так, ВФ РФ стреляли, в частности, открывая прицельный огонь в сторону позиций ВСУ:

  • в районе Луганского – из 120 мм и 82 мм минометов.

  • у Мироновского – с 82 мм минометов;

  • вблизи Южного – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

  • возле Широкино – с автоматического станкового и станкового противотанкового гранатометов;

  • неподалеку Пищевика – с ручного противотанкового гранатомета;

  • в пригороде Марьинки зафиксировано несколько выстрелов вражеского снайпера;

  • у населенных пунктов Зайцево и Водяное – из стрелкового оружия.

Во всех случаях, офицерами УС СЦКК оперативно предоставлялись запросы на установление режима прекращения огня.

В штабе ООС добавляют, что со стороны российско-оккупационных войск продолжается и систематическое препятствование деятельности СММ ОБСЕ на оккупированных территориях. Так, на блокпосту вблизи населенного пункта Оленевка оккупанты разрешили движение патрулю Миссии ОБСЕ только после длительной задержки.

Карта войны в Украине

"Традиционно провокации со стороны пророссийских наемников сопровождались информационными фейками в соцсетях", – говорится в сообщении.

Также, на полигоне близ населенного пункта Терновое патруль Миссии ОБСЕ зафиксировал 22 танка различных модификаций, что противоречит запрету размещения ВВТ по линиям отвода, но за пределами выделенных мест хранения вооружения. Кроме этого, в том же районе были размещены 6 самоходных гаубиц "Гвоздика" и 6 противотанковых пушек "Рапира" с нарушением линий отвода.

По состоянию на 7 часов утра 28 февраля в районе проведения операции Объединенных сил обстрелов не зафиксировано. Наши воины и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения ООС и соблюдают режим прекращения огня.

Офицер ВСУ Анатолий Штефан в Telegram-канале уточнил, что российско-оккупационные войска за 27 февраля потеряли одного человека – "200-й" с 100 ОМСБр1 АК, не боевой, обстоятельства уточняются.

Утренняя сводка о ситуации на Донбассе
Утренняя сводка о ситуации на Донбассе

Как сообщал OBOZREVATEL, российско-оккупационные войска 26 февраля не пропустили конвой с гуманитарной помощью для граждан Украины в ОРДЛО через КПВВ "Счастье" на Донбассе.

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