По ВСУ на Донбассе ударили из запрещенного оружия, ранен воин

Вооруженные формирования Российской Федерации на Донбассе в течение суток 27 февраля девять раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил. В результате подрыва на мине ПОМ-2 осколочные ранения получил украинский воин.

Ему оперативно оказали медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. По данным штаба ООС в Facebook, противник использовал против ВСУ запрещенное Минскими договоренностями вооружение, при этом осуществляя запрос в СММ ОБСЕ на установление режима "Тишина".

Так, ВФ РФ стреляли, в частности, открывая прицельный огонь в сторону позиций ВСУ:

в районе Луганского – из 120 мм и 82 мм минометов.

у Мироновского – с 82 мм минометов;

вблизи Южного – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

возле Широкино – с автоматического станкового и станкового противотанкового гранатометов;

неподалеку Пищевика – с ручного противотанкового гранатомета;

в пригороде Марьинки зафиксировано несколько выстрелов вражеского снайпера;

у населенных пунктов Зайцево и Водяное – из стрелкового оружия.

Во всех случаях, офицерами УС СЦКК оперативно предоставлялись запросы на установление режима прекращения огня.

В штабе ООС добавляют, что со стороны российско-оккупационных войск продолжается и систематическое препятствование деятельности СММ ОБСЕ на оккупированных территориях. Так, на блокпосту вблизи населенного пункта Оленевка оккупанты разрешили движение патрулю Миссии ОБСЕ только после длительной задержки.

"Традиционно провокации со стороны пророссийских наемников сопровождались информационными фейками в соцсетях", – говорится в сообщении.

Также, на полигоне близ населенного пункта Терновое патруль Миссии ОБСЕ зафиксировал 22 танка различных модификаций, что противоречит запрету размещения ВВТ по линиям отвода, но за пределами выделенных мест хранения вооружения. Кроме этого, в том же районе были размещены 6 самоходных гаубиц "Гвоздика" и 6 противотанковых пушек "Рапира" с нарушением линий отвода.

По состоянию на 7 часов утра 28 февраля в районе проведения операции Объединенных сил обстрелов не зафиксировано. Наши воины и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения ООС и соблюдают режим прекращения огня.

Офицер ВСУ Анатолий Штефан в Telegram-канале уточнил, что российско-оккупационные войска за 27 февраля потеряли одного человека – "200-й" с 100 ОМСБр1 АК, не боевой, обстоятельства уточняются.

Как сообщал OBOZREVATEL, российско-оккупационные войска 26 февраля не пропустили конвой с гуманитарной помощью для граждан Украины в ОРДЛО через КПВВ "Счастье" на Донбассе.