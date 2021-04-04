По ВСУ на Донбассе ударили из минометов, погиб воин

Недалеко от поселка Шумы Донецкой области (в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север") 3 апреля погиб военнослужащий Объединенных сил, подорвавшись на минно-взрывном устройстве.

Боец получил травмы, несовместимые с жизнью. Об этом сообщается в утренней сводке пресс-центра ООС в воскресенье, 4 апреля.

"Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника", – говорится в сообщении.

В пресс-центре ООС также отметили, что недалеко от Песков на Донетчине российские оккупанты открывали огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го калибра, крупнокалиберных пулеметов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, а недалеко от Гнутово – из минометов 82-го калибра и ручных противотанковых гранатометов.

Возле Авдеевки, Широкино и Водяного на Приазовье обстрел велся из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов.

В целом за сутки со стороны вооруженных формирований России было зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня. "Российско-оккупационные войска продолжают вести обстрелы позиций украинских защитников с целью дальнейшего обвинения в нарушении режима прекращения огня", – сообщили в пресс-центре.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 апреля вследствие вражеских обстрелов на Донбассе были ранены двое украинских воинов. Также ранее в штабе ООС раскрыли детали гибели четырех защитников Украины: оккупанты не прекратили провокации, дважды получив информацию о потерях в ВСУ.