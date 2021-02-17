По ВСУ на Донбассе открыли снайперский и минометный огонь

Российские террористы устроили очередное обострение на Донбассе и открыли против Вооруженных сил Украины снайперский, минометный и гранатометный огонь.

Об этом сообщила пресс-служба штаба Операции Объединенных сил в Facebook. По данным защитников, в целом оккупанты осуществляли провокации четыре раза в сутки.

Так, неподалеку от Красногоровки враг обстреливал украинские позиции из минометов 82-го калибра. А вблизи Водяного на Приазовье – со станковых противотанковых и подствольных гранатометов. Вражеские снайперы активизировались у населенного пункта Пивденне.

"На прицельные обстрелы со стороны противника украинские защитники открывали огонь. О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК сообщили представителям ОБСЕ. Боевых потерь среди наших воинов нет", – говорится в сводке.

Что касается начала текущих суток, 17 февраля, то в этот период на фронте наблюдалась тишина, нарушений режима прекращения огня не фиксировалось. Контроль ситуации сохранился за украинскими защитниками.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 февраля российские оккупанты трижды нарушили режим тишины на Донбассе. В частности, они били в сторону позиций украинских армейцев из пулеметов и гранатометов.

Напомним, представитель украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш рассказал, что территория Донбасса, которая по факту была захвачена русскими НЗФ, на 1400 км больше, чем зафиксировано в Минских соглашениях. Этот вопрос поднимался на заседании.