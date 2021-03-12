По следу убийцы 7-летней Маши Борисовой пустили пять собак – полиция

На данный момент еще никому не было сообщено о подозрении в убийстве 7-летней Маши Борисовой в Херсонской области, оперативники продолжают работать.

Как сообщила "Укринформу" начальница отдела коммуникации областной полиции Татьяна Пшонь, после того, как было найдено тело ребенка, на месте по трем кругам запустили пять служебных собак. Однако, куда привели собаки, правоохранители пока не комментируют.

Спикер также отметила, что место, где нашли тело девочки, ранее обследовали и пропустить его никак не могли. Это означает, что преступник перенес его сюда позже.

"Сарай очень хорошо просматривается и там кроме мешка с ребенком ничего больше не было, его не могли пропустить", – подчеркнула она.

Как сообщал OBOZREVATEL, Машу Борисову, которая исчезла 7 марта в селе Счастливое Алешковского района Херсонской области, нашли мертвой днем 11 марта.

Тело ребенка было спрятано в мешке за старым сараем. На шее ребенка остались следы от удушения.

Начальник полиции Херсонщины Александр Прокудин заявил, что девочка, возможно, перед смертью была изнасилована.

Сейчас полиция отрабатывает версии о возможной причастности к убийству Марии жителей села. Предварительно под подозрение попадают все жители.