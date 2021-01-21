По поручению Зеленского Кабмин срочно соберется из-за пожара в доме престарелых в Харькове

Кабинет министров Украины проведет срочное заседание из-за пожара в харьковском доме престарелых, в котором погибли 15 человек.

Об этом сообщается в Telegram-канале главы правительства Дениса Шмыгаля. Он уточнил, что такое решение был принято по поручению президента Владимира Зеленского, который также отреагировал на трагедию.

"Из-за страшного пожара в доме престарелых в Харькове созываем внеочередное заседание правительства. По поручению президента Украины будет создана государственная комиссия во главе с министром развития общин и территорий, которая займется выяснением причин трагедии", – уточнил Шмыгаль.

Премьер выразил соболезнования родным и близким погибших.

Глава государства отметил, что он поручил Кабмину немедленно разобраться в ситуации.

"Срочно создать государственную комиссию под председательством министра развития общин и территорий для выяснения причин трагедии и наработки механизмов предотвращения таким чрезвычайным ситуациям в будущем", – говорится в его Telegram-канале.

Кроме того, Зеленский поручил министру внутренних дел открыть уголовное производство и взять его на личный контроль.

"Министру внутренних дел – открыть и взять под личный контроль соответствующее уголовное дело и как можно скорее ответить на вопросы, какие причины трагедии и кто в ней виноват. Призываю местные власти – глав городов и областей – максимально сотрудничать с центральной властью и сделать все возможное для помощи пострадавшим и родственникам, которые потеряли своих близких", – подчеркнул он.

Президент также назвал происшествие "страшной трагедией" и выразил соболезнования родным погибших.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харькове 21 января загорелся двухэтажный жилой дом, переоборудованный под дом престарелых. В результате пожара погибли 15 человек и 11 пострадали.