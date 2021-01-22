По делу о смертельном пожаре в Харькове появились первые задержанные. Фото и видео

Правоохранители задержали трех человек по делу о пожаре в доме престарелых в Харькове, в котором 21 января погибли 15 человек.

Об этом сообщается на сайте Харьковской областной прокуратуры. Речь идет о лице, которому принадлежит здание, арендаторе дома и администраторе учреждения (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Также устанавливается местонахождения других причастных к работе дома престарелых.

"Причастность задержанных к работе этого дома подтверждается допросами свидетелей, протоколом осмотра места происшествия, а также другими документами. В настоящее время по месту жительства задержанных и других лиц, причастных к работе указанного учреждения проводятся неотложные следственные действия", – уточнили в прокуратуре.

Также появились фото последствий пожара в здании.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время пожара в харьковском доме престарелых "Золотое время" 21 января погибли 15 человек, еще пять пострадали. Харьковские власти заявили, что учреждение работало с нарушениями и было нелегальным.

Позднее журналисты назвали имя и фамилию вероятного владельца дома престарелых – Акопян Славик Цолакович.