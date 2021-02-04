По делу о смертельном пожаре в больнице Запорожья есть первый задержанный
Правоохранители задержали служебное лицо, ответственное за противопожарное состояние Запорожской областной инфекционной больницы, где погибли четыре человека.
Об это сообщается на сайте Офиса генпрокурора. Отмечается, что во время осмотра места происшествия были зафиксированы нарушения.
"В ходе досудебного расследования, осмотра места происшествия, обысков установлены факты нарушений в деятельности этого медицинского учреждения требований законодательства о пожарной безопасности и об объектах с повышенной опасностью", – уточнили в ведомстве.
Также следствие отрабатывает ряд версий возникновения пожара. Среди них – использование медицинского оборудования без необходимых разрешений с нарушением правил, что привело к утечке кислорода через систему искусственной вентиляции легких и дальнейшее его накопление в палате, а также взрывом и возникновением пожара.
Правоохранители проверят деятельность органов, уполномоченных на проведение контроля в сфере безопасности производства.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Запорожье в ночь с 3 на 4 февраля произошел пожар в одном из корпусов областной инфекционной больницы, в котором лечат пациентов с коронавирусом. В результате погибло четыре человека – молодая врач и три пациента. Среди них две женщины и мужчина.
Молодого врача звали Ольга Глива, ей было всего 26 лет. В инфекционной больнице она проработала несколько месяцев.
Вследствие смертельного пожара пострадали два человека. Это анестезиолог и медбрат, которых госпитализировали с ожогами и отравлением продуктами горения.