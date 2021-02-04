По делу о смертельном пожаре в больнице Запорожья есть первый задержанный

Правоохранители задержали служебное лицо, ответственное за противопожарное состояние Запорожской областной инфекционной больницы, где погибли четыре человека.

Об это сообщается на сайте Офиса генпрокурора. Отмечается, что во время осмотра места происшествия были зафиксированы нарушения.

"В ходе досудебного расследования, осмотра места происшествия, обысков установлены факты нарушений в деятельности этого медицинского учреждения требований законодательства о пожарной безопасности и об объектах с повышенной опасностью", – уточнили в ведомстве.

Также следствие отрабатывает ряд версий возникновения пожара. Среди них – использование медицинского оборудования без необходимых разрешений с нарушением правил, что привело к утечке кислорода через систему искусственной вентиляции легких и дальнейшее его накопление в палате, а также взрывом и возникновением пожара.

Правоохранители проверят деятельность органов, уполномоченных на проведение контроля в сфере безопасности производства.

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