По делу о катастрофе Ан-26 отстранен ректор Харьковского университета ВС

Юрий Сергиенко Расследования 21:19, 23.10.2020 Обновлено: 21:38, 23.10.2020

Ректор Харьковского национального университета Воздушных сил Александр Туринский отстранен от своей должности до окончания расследования катастрофы Ан-26.

Как сообщается на сайте Минобороны, был издан соответствующий указ.

"До окончательного официального установления всех обстоятельств и причин катастрофы самолета Ан-26Ш генерал-майор Александр Туринский приказом Министерства обороны Украины отстранен от выполнения служебных обязанностей начальника Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба", – сказано в сообщении.

Также отмечается, что комиссия во главе с вице-премьером Олегом Уруским продолжит свою работу.

Напомним, что правительственная комиссия установила причины катастрофы самолета Ан-26 Вооруженных сил Украины 25 сентября в Харьковской области. Олег Уруский заявил, что их работа на этом завершается, а результаты расследования будут обнародованы на заседании правительства 28 октября.

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