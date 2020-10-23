По делу о катастрофе Ан-26 отстранен ректор Харьковского университета ВС
Ректор Харьковского национального университета Воздушных сил Александр Туринский отстранен от своей должности до окончания расследования катастрофы Ан-26.
Как сообщается на сайте Минобороны, был издан соответствующий указ.
"До окончательного официального установления всех обстоятельств и причин катастрофы самолета Ан-26Ш генерал-майор Александр Туринский приказом Министерства обороны Украины отстранен от выполнения служебных обязанностей начальника Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба", – сказано в сообщении.
Также отмечается, что комиссия во главе с вице-премьером Олегом Уруским продолжит свою работу.
Напомним, что правительственная комиссия установила причины катастрофы самолета Ан-26 Вооруженных сил Украины 25 сентября в Харьковской области. Олег Уруский заявил, что их работа на этом завершается, а результаты расследования будут обнародованы на заседании правительства 28 октября.
Как сообщал OBOZREVATEL:
авиакатастрофа с самолетом ВСУ Ан-26 произошла 25 сентября в 20:45. Самолет разбился при заходе на посадку.
В результате 25 человек погибли на месте, один курсант умер в больнице, еще один выжил.
Сотрудники Службы безопасности Украины провели поминутный разбор аварии самолета.
Выяснилось, что у левого двигателя Ан-26 был превышен срок службы.
Впрочем в Государственном бюро расследований подчеркнули, что информация об отказе двигателя самолета Ан-26 не соответствует действительности.
Впоследствии вице-премьер-министр Украины, председатель правительственной комиссии по расследованию обстоятельств катастрофы Олег Уруский заявил, что причиной катастрофы военного самолета Ан-26 под Чугуевом мог стать человеческий фактор, который наложился на технические неисправности.