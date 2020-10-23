По делу о катастрофе Ан-26 отстранен ректор Харьковского университета ВС

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Расследования
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  • Ранее глава правительственной комиссии заявил, что причины крушения самолета были установлены

  • Также Уруский сказал, что на этом их работа завершается

Минобороны издало указ об отстранении ректора ХНУВС по делу о катастрофе Ан-26

Ректор Харьковского национального университета Воздушных сил Александр Туринский отстранен от своей должности до окончания расследования катастрофы Ан-26.

Как сообщается на сайте Минобороны, был издан соответствующий указ.

"До окончательного официального установления всех обстоятельств и причин катастрофы самолета Ан-26Ш генерал-майор Александр Туринский приказом Министерства обороны Украины отстранен от выполнения служебных обязанностей начальника Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба", – сказано в сообщении.

Также отмечается, что комиссия во главе с вице-премьером Олегом Уруским продолжит свою работу.

Напомним, что правительственная комиссия установила причины катастрофы самолета Ан-26 Вооруженных сил Украины 25 сентября в Харьковской области. Олег Уруский заявил, что их работа на этом завершается, а результаты расследования будут обнародованы на заседании правительства 28 октября.

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