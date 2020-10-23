По делу о катастрофе Ан-26 отстранен ректор Харьковского университета ВС
Ранее глава правительственной комиссии заявил, что причины крушения самолета были установлены
Также Уруский сказал, что на этом их работа завершается
Ректор Харьковского национального университета Воздушных сил Александр Туринский отстранен от своей должности до окончания расследования катастрофы Ан-26.
Как сообщается на сайте Минобороны, был издан соответствующий указ.
"До окончательного официального установления всех обстоятельств и причин катастрофы самолета Ан-26Ш генерал-майор Александр Туринский приказом Министерства обороны Украины отстранен от выполнения служебных обязанностей начальника Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба", – сказано в сообщении.
Также отмечается, что комиссия во главе с вице-премьером Олегом Уруским продолжит свою работу.
Напомним, что правительственная комиссия установила причины катастрофы самолета Ан-26 Вооруженных сил Украины 25 сентября в Харьковской области. Олег Уруский заявил, что их работа на этом завершается, а результаты расследования будут обнародованы на заседании правительства 28 октября.
Как сообщал OBOZREVATEL:
авиакатастрофа с самолетом ВСУ Ан-26 произошла 25 сентября в 20:45. Самолет разбился при заходе на посадку.
В результате 25 человек погибли на месте, один курсант умер в больнице, еще один выжил.
Сотрудники Службы безопасности Украины провели поминутный разбор аварии самолета.
Выяснилось, что у левого двигателя Ан-26 был превышен срок службы.
Впрочем в Государственном бюро расследований подчеркнули, что информация об отказе двигателя самолета Ан-26 не соответствует действительности.
Впоследствии вице-премьер-министр Украины, председатель правительственной комиссии по расследованию обстоятельств катастрофы Олег Уруский заявил, что причиной катастрофы военного самолета Ан-26 под Чугуевом мог стать человеческий фактор, который наложился на технические неисправности.