По делу 'ЧВК Семенченко-Шевченко' задержали экс-комбата 'Донбасса'

По делу о "частной военной компании", в создании которой подозревают бывшего нардепа Семена Семенченко и известного как "внештатный агент НАБУ" Евгения Шевченко, был задержан бывший командир батальона "Донбасс" Анатолий Виногродский (позывной "Гал").

Об этом сообщил в Facebook глава организации "Добровольческий движение "Организация украинских националистов" Николай Кохановский. Сейчас Виногродскому выбирают меру пресечения в Печерском районном суде Киева.

Известно, что судья уже пошла в комнату для совещаний. В зале суда за задержанного поручился Герой Украины Степан Хмара.

Напомним, ранее адвокат арестованного на два месяца Семена Семенченко сообщил, что его подзащитного госпитализировали в больницу для обследования.

Как писал OBOZREVATEL: