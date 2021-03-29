По делу "ЧВК Семенченко-Шевченко" задержали экс-комбата "Донбасса"
По делу о "частной военной компании", в создании которой подозревают бывшего нардепа Семена Семенченко и известного как "внештатный агент НАБУ" Евгения Шевченко, был задержан бывший командир батальона "Донбасс" Анатолий Виногродский (позывной "Гал").
Об этом сообщил в Facebook глава организации "Добровольческий движение "Организация украинских националистов" Николай Кохановский. Сейчас Виногродскому выбирают меру пресечения в Печерском районном суде Киева.
Известно, что судья уже пошла в комнату для совещаний. В зале суда за задержанного поручился Герой Украины Степан Хмара.
Напомним, ранее адвокат арестованного на два месяца Семена Семенченко сообщил, что его подзащитного госпитализировали в больницу для обследования.
Как писал OBOZREVATEL:
Печерский районный суд Киева 26 марта избрал меру пресечения бывшему народному депутату Семенченко по делу о создании частной военной компании. Мужчину отправили под стражу на два месяца без права на внесение залога. Семенченко отрицает все обвинения.
Ранее Служба безопасности Украины объявила Семенченко подозрение. Фигурантом дела также среди прочих является "агент НАБУ" Евгений Шевченко. Его суд арестовал с правом внесения залога в размере 5 млн грн.
25 марта СБУ обнародовала доказательства незаконных поставок военных товаров из РФ по делу частной военной компании Семенченко и Шевченко. В частности, правоохранители показали переписку и записи разговоров фигурантов.
По данным следствия, вышеуказанные лица являются возможными организаторами и участниками противоправной схемы по ввозу вне таможенного контроля военных запчастей и товаров двойного назначения из Российской Федерации, которые впоследствии продавали государственным предприятиям оборонной сферы по завышенным ценам.
В полиции также рассказали, что Семенченко в 1996 году в Севастополе задержали по подозрению в совершении двойного убийства. Позже его освободили из-под стражи.