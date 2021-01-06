Пленки по делу Шеремета передали на экспертизу: Геращенко раскрыл детали

Пленку с записью вероятных разговоров руководства комитета госбезопасности Беларуси об убийстве журналиста Павла Шеремета передали на экспертизу, результат будет известен через несколько недель.

Об этом сообщил заместитель главы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко в эфире Громадського радио. Исследование доказательства поручили украинским специалистам по фоноскопическим экспертизам.

"Например, если нельзя человека допросить для этого лично, будут какое-то его публичное выступление брать и сравнивать с записью. В данном случае придется идти именно таким путем. Экспертизы требуют времени, это сложная техническая и экспертно-умственная работа", – подчеркнул замминистра.

Он сказал, что убийство журналиста произошло на территории Украины, поэтому дело ведет исключительно наша страна, другие могут только помогать раскрыть преступление "по доброй воле".

При этом Геращенко выразил сомнение в том, что Беларусь будет способствовать расследованию.

"Хотя было бы хорошо после установления личности, которая присутствует на пленках, ее допросить. Но у меня есть большие сомнения, что нам это позволят сделать. Такая же история и со свидетелями. Страна может отказать в допросе свидетелей и здесь нет вариантов, для принуждения это сделать", – сказал он.

Дата и время допроса украинскими следователями лица, опубликовавшего аудиозапись, еще уточняется.

"Все это происходит с привлечением третьей стороны – правоохранительных органов страны, на территории которой проводится допрос. Это международные правовые поручения, согласно им страна, на территории которой проживает свидетель, позволяет провести следственные действия украинских следователей", – подчеркнул заместитель главы МВД.

Как писал OBOZREVATEL: