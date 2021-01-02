Планы Кремля по Крыму останавливаются из-за воды, – Бабин

Проблема с пресной водой в оккупированном Россией Крыму в 2021 году останавливает планы России по милитаризации полуострова, но будет иметь положительные стороны для Украины.

Об этом в блиц-интервью OBOZREVATEL рассказал доктор юридических наук, экс-постоянный представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин. "Независимо от уровня осадков в следующем году они не смогут наполнить водохранилища до нормального уровня, потому что они критически истощены. Это вызов. Дефицит воды будет хроническим явлением", – заявил он.

В то же время дипломат отметил два положительных фактора, связанных с нехваткой воды в Крыму.

Первый заключается в том, что на фоне проблем с водой может существенно сократиться приток граждан России, которые незаконно поселяются на территории украинского полуострова. "Первое – это ограничение переселения в Крым колонизаторов. Для россиян будет меньше оснований приезжать в Крым – добровольно или принудительно. Это главный плюс", – подчеркнул Бабин.

По его словам, еще один позитив для Украины в том, что из-за нехватки воды может затормозиться милитаризация полуострова, "развитие военной инфраструктуры, в частности, ядерной".

"Недостаток воды останавливает все их планы", – подытожил Бабин.

Как писал OBOZREVATEL, в правительстве России заявили, что вскоре город Севастополь будет полностью обеспечен пресной водой. Это произойдет из-за переброски воды из Кадыковского карьера и реки Бельбек. Ранее в Крыму взялись за освоение переброски воды из Тайганского и Белогорского водохранилищ для Симферополя.