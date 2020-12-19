Пираты захватили судно у берегов Нигерии: в плен попали 6 украинцев

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Расследования
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Пираты захватили судно у берегов Нигерии: в плен попали 6 украинцев

В Гвинейском заливе у берегов Нигерии пираты напали на сухогруз Stevia и похитили восемь моряков: шесть из них – украинцы, еще двое являются гражданами Албании.

Инцидент произошел 16 декабря, злоумышленники с оружием проникли на борт и захватили его экипаж, сообщает портал для моряков Seafarers Journal и иностранные медиа. В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили исчезновение на этом судне наших соотечественников.

Отмечается, что представители судовладельца, а также агент моряков никакой информации о чрезвычайной ситуации не предоставляют, в том числе и родственникам пленных. В то же время об инциденте проинформирован нигерийский военно-морской флот.

Дочь одного из украинских заложников Кристина Пуленко заявила, что в плен попали украинцы-члены экипажа: капитан, старший помощник, 2-й помощник капитана, старший механик, электромеханик и вайпер.

Пираты взяли в плен 6 украинских моряков на судне Stevia

По словам девушки, среди них ее отец Семен Резниченко, который был старшим помощником капитана указанного судна, мужчина отдал этой профессии 40 лет. Имена остальных сограждан она не знает.

В то же время Пуленко говорит, что на Stevia осталось еще семь членов экипажа. Известно, что владельцами судна с мая 2020 года являются албанцы. Сухогруз построили в 1982 году, он ходит под флагом Камеруна.

Представитель МИД Украины Олег Николенко подтвердил, что Stevia владеет албанская компания, передает "24 канал". По его словам, посольствоа страны в Нигерии и Албании принимают соответствующие меры реагирования.

Пока дело находится на особом контроле Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины и причастных украинских посольств.

Иностранные СМИ сообщают, что месят назад на этом же судне захватили экипаж Stelios K. Последний же случай стал 27-м только в 2020 году. За все это время пираты в целом захватили в заложники 238 человек.

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Как сообщал OBOZREVATEL:

НигерияморякиМинистерство иностранных дел Украины