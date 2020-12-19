Пираты захватили судно у берегов Нигерии: в плен попали 6 украинцев

В Гвинейском заливе у берегов Нигерии пираты напали на сухогруз Stevia и похитили восемь моряков: шесть из них – украинцы, еще двое являются гражданами Албании.

Инцидент произошел 16 декабря, злоумышленники с оружием проникли на борт и захватили его экипаж, сообщает портал для моряков Seafarers Journal и иностранные медиа. В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили исчезновение на этом судне наших соотечественников.

Отмечается, что представители судовладельца, а также агент моряков никакой информации о чрезвычайной ситуации не предоставляют, в том числе и родственникам пленных. В то же время об инциденте проинформирован нигерийский военно-морской флот.

Дочь одного из украинских заложников Кристина Пуленко заявила, что в плен попали украинцы-члены экипажа: капитан, старший помощник, 2-й помощник капитана, старший механик, электромеханик и вайпер.

По словам девушки, среди них ее отец Семен Резниченко, который был старшим помощником капитана указанного судна, мужчина отдал этой профессии 40 лет. Имена остальных сограждан она не знает.

В то же время Пуленко говорит, что на Stevia осталось еще семь членов экипажа. Известно, что владельцами судна с мая 2020 года являются албанцы. Сухогруз построили в 1982 году, он ходит под флагом Камеруна.

Представитель МИД Украины Олег Николенко подтвердил, что Stevia владеет албанская компания, передает "24 канал". По его словам, посольствоа страны в Нигерии и Албании принимают соответствующие меры реагирования.

Пока дело находится на особом контроле Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины и причастных украинских посольств.

Иностранные СМИ сообщают, что месят назад на этом же судне захватили экипаж Stelios K. Последний же случай стал 27-м только в 2020 году. За все это время пираты в целом захватили в заложники 238 человек.

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