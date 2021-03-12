Пираты атаковали корабль в Гвинейском заливе: многих взяли в плен

В четверг, 11 марта, в Гвинейском заливе пираты атаковали танкер Davide B, принадлежащий компании De Poli Shipmanagement. На его борту находился 21 человек.

Как сообщает Dryad Global, в экипаж входили граждане Украины, Румынии и Филиппин. 15 человек были похищены. Однако пресс-​секретарь МИД Олег Николенко в Twitter сообщил, что по информации судовладельца, граждан Украины на борту судна Davide B не было.

Еще шесть человек, как пишет FleetMon, остались на танкере. Туда немедленно прибыли сотрудники службы безопасности.

Известно, что Davide B постройки 2016 года совершал коммерческое плавание из Риги (Латвия) в Лагос (Нигерия). Судно шло под мальтийским флагом. Вооруженные пираты взяли его на абордаж, высадились на палубу и отключили автоматическую идентификационную систему.

Компания De Poli Shipmanagement заявила, что серьезно обеспокоена нападением на судно и моряков. Ее представители назвали своим главным приоритетом установление контакта с пропавшей командой для обеспечения их скорейшего и безопасного освобождения.

Кроме того, они заверили, что находятся в тесном контакте с семьями моряков, чтобы поддержать их.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 марта в Черном море, вблизи порта Констанца (Румыния), затонуло судно Volgo Balt 179. Его экипаж состоял из 13 украинцев. В результате трагедии двое человек погибли, еще один считается пропавшим.