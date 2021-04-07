Песков сказал, как долго российские войска будут находиться у границ Украины

Группировка вооруженных сил РФ у границ Украины будет находиться там столько, сколько будет признано целесообразным российским руководством.

Как сообщает "Интерфакс", пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что эти войска ни для кого не представляют угрозы.

"Российские вооруженные силы находятся там на территории Российской Федерации, где это признано необходимым и целесообразным", – сказал он.

На уточняющий вопрос, как долго может находиться группировка российских войск вблизи Украины, Песков ответил: "Так долго, насколько это, опять же, будет признано целесообразным нашим военным руководством и Верховным главнокомандующим".

Отвечая еще на один вопрос, российские войска передислоцированы возле границ с Украиной на постоянной основе или на какой-то срок, он подчеркнул: "Я не могу вам точно сказать, я не обладаю этой информацией относительно планов по дислокации и передислокации наших войск".

Как сообщал OBOZREVATEL:

в сети 31 марта обнародовали кадры с российской военной техникой, которую везут к границе с Украиной, и авиацией. Также появились другие видео о перемещении российской военной техники.

Бывший командующий вооруженными силами США в Европе Бен Ходжес считает, что скопление российских войск на границе Украины не обязательно означает, что Москва планирует новую военную операцию.

В Кремле заявили, что перемещение войск Российской Федерации и наращивание сил вдоль границы с Украиной не должно беспокоить другие государства и не угрожает им.

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщили, что РФ завершает подготовку комплекса мероприятий, цель которого "побуждение нашего государства к военному ответу на враждебные действия оккупантов" на Донбассе.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на скопление войск РФ в оккупированном ею Крыму и вблизи украинской границы. По его словам, таким образом страна-агрессор пытается создать ощущение угрозы и "играет мускулами".