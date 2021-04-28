Первыми на Донбасс должны зайти украинские военные, – Гармаш

В Кремле опасаются, что Украина попытается деоккупировать Донбасс военным путем, но в настоящее время эта цель не актуальна. Этому шагу должна предшествовать большая подготовительная работа.

Такое мнение в эфире телеканала OBOZREVATEL высказал представитель Украины в Трехсторонней контактной группе, журналист Сергей Гармаш. "На мой взгляд, туда все равно первыми должны войти военные, но войти так, чтоб не было крови", – подчеркнул он.

По словам Гармаша, говоря о "красных линиях" в ежегодном послании к Федеральному собранию, президент РФ Владимир Путин отчасти имел в виду и возможное наступление Вооруженных сил Украины на Донбассе.

"Я думаю, что в отношении Украины это будет касаться возможного наступления на Донбассе. Они боятся, что Украина попытается военным путем по примеру Нагорного Карабаха освободить оккупированную территорию", – сказал он.

В то же время член ТКГ подчеркнул, что в сегодняшних условиях такой шаг Украины приведет к многочисленным человеческим жертвам, в том числе среди мирного населения.

Гармаш убежден, что на Донбасс действительно первыми должны войти военные, но только тогда, когда это не приведет к вооруженным столкновениям.

"Для этого должна быть подготовлена очень серьезная дипломатическая площадка, должны быть договоренности в том числе и с Россией – о том, что она не будет вмешиваться и не развяжет там войну. Этому должна предшествовать серьезная информационная кампания, в том числе по дезориентации тех сепаратистских элементов, которые ориентируются на Россию, чтобы они выехали и не оказывали сопротивления", – пояснил он.

Полную версию блиц-интервью читайте здесь.

Как писал OBOZREVATEL, 22 апреля стало известно о том, что Россия начинает отвод войск, которые участвовали в учениях вблизи границ Украины и в оккупированном Крыму.