Перестрелки в Ивано-Франковске устроил один и тот же мужчина: он лишился пальца

Мужчина, который 1 ноября в Ивано-Франковске устроил перестрелку на улице Пулия, до этого подстрелил девушку.

Как рассказал OBOZREVATEL информированный источник, во время конфликта злоумышленнику отстрелили безымянный палец на правой руке.

"Предварительно установлено, что сначала злоумышленник выстрелил в девушку из травматического оружия и ранил ее в ногу. Друг пострадавшей сообщил об этом в полицию и описал нападавшего. Во время поисков стрелка на близлежащей территории, патрульные получили информацию о перестрелке на соседней улице – Пулюя. Там, на месте второго конфликта, полицейские задержали мужчину, который ранил девушку", – отметил он.

Причины такого поступка злоумышленника пока неизвестны, оружие участников конфликта, возможно травматическое, отправлено на экспертизу.

В полиции OBOZREVATEL уточнили, что по данному факту открыто уголовное производство по части 4 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что вечером 1 ноября в Ивано-Франковске трое мужчин устроили между собой перестрелку. В результате все они получили ранения и были задержаны.