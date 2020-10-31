За последние дни усилились обстрелы, появились боевые раненые и убитые. Каждый день.

Давайте попробуем понять, что происходит по линии и о чем недоговаривает ООС.

Луганская область отлично горела от поджогов сепаров последнее время. Этот процесс не остановил Зеленский и ТКГ. Этот процесс остановила природа – дождями и похолоданием.

Донецкое направление. Обстрелы и провокации там – почти каждый день. Недавнее противостояние под Донецком, в результате которого час обстреливали украинские позиции и был боевой раненый – это огненый шквал для прикрытия своей ДРГ.

Да, именно так. ДРГ пыталась зайти на позиции 18 батальона. Обычно результатом таких заходов становятся сводки ООС на тему "підірвався на невідомому вибуховому пристрої". Или тихая отработка снайперами.

ДРГ была выявлена, по ней открыли стрелковый огонь, зажмурили одного ДРГэшника, остальные разбежались по кустам. И тут грянула ответка. Утесы, СПГ, стрелковка...

И данная ситуация не похожа на то, что просто несколько человек не подчинились приказу и пошли охотиться на ЗСУ. То есть дээргэшники получили приказ от командования. Был разработан план, маршрут, обзор во время передвижения, определен состав (саперы, снайпера, топтуны) и поставлена задача, которой должна была эта ДРГ достичь.

Их увидели. Хорошо, что увидели. Повезло. После чего натянули глаз на ж*пу коллаборантам, а потом посидели под обстрелом, пока противник спасал свою ДРГ от полного уничтожения.

Когда противник проявляет такую инициативу, а именно – системные действия в составе подразделения для уничтожения живой силы – то когда-то она будет успешной. Еще вчера хотел написать, что теперь осталось ждать погибших, убитых в результате очередной спланированной операции, тут повезло, но всегда так везти не будет. Перемирие не работает. Будут смерти.

Написал об этом пост, а потом стер. Показалось неправильным на смертях наших бойцов ванговать.

И вот результат. Юга. Снайперская группа. Один раненый, двое убитые. Снайперская группа противника. Подползли, сработали дуплетом, поразив обоих, одного – точно в голову. До этого за полчаса сделали раненого в этом же подразделении.

Штаб ООС сказал, что это было в результате обстрелов, но почему-то умалчивает, что ранения и смерти – это результат согласованых тактических действий противника. И что против ЗСУ сейчас активно начали работать снайпера и ДРГ. Потому что если это скажешь – то будет логичным включить какое-то противодействие. Например, отменить запрет на полеты коптеров. Запустить официально работать на линию наших снайперов и развязать им руки.

Но это логичное действие. А в политического решения это выполнить, к сожалению, у руководства нет.

Потому ждем очередного заседания ТКГ. Где нам пообещают, что вот сейчас все вообще перестанут стрелять.

Только вот те, кто про это договорятся, не возьмут на себя ответственность, если эта договоренность не будет выполнена. И за следующих раненых/погибших.

А насколько я знаю настрои в армии, там сейчас уже дох*ра людей с мотивацией "увижу сепара - буду стрелять, пох*р что мне командование скажет. Минус премия, выгонят из армии – та и х*р с ним". А значит, стрелять в ответ сейчас где-то будут, просто положив болт на командование. И это неправильно. Но что поделать, если никакой альтернативы нет?

В общем, стоит ждать интересных событий на фронте. Не переключайтесь.

U.P.D. Люди, которые считают, что работа снайперских групп противника и заходы ДРГ на наши линии с последующими обстрелами бойцов ЗСУ – это "отдельные случаи, приведшие к тяжелым последствиям" и "прекращение огня не нарушено, это единичные случаи" – это просто сс*нина в глаза.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.