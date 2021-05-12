Под Уманью на 8-летнего ребенка рухнули футбольные ворота, у мальчика перелом черепа: подробности

В селе Кочубеевка Уманского района Черкасской области во время занятий по кикбоксингу в школьном спортзале на 8-летнего ученика Артема Билясова упали тяжелые футбольные ворота. Ребенок получил перелом основания черепа, сотрясение мозга и кровоизлияние. Сейчас мальчик находится в больнице.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Как рассказала начальник отдела образования Паланской общины Наталья Сарницкая, ЧП произошло в понедельник, 10 мая. Проходила тренировка детей спортивной секции по кикбоксингу.

"Этот спортивный зал используют не только для занятий физкультурой. По инициативе родителей тут проводятся занятия спортивных кружков. В этот день шли занятия по кикбоксингу. На них присутствовали и родители. Все случилось во время разминки. Дети кидали мяч, и двое мальчиков во время движения налетели на футбольные ворота. Когда ребята упали, Артем оказался под ними, еще один мальчик – сверху ворот", – рассказывает Сарницкая.

В школу сразу вызвали скорую помощь, ребенка отвезли в Уманскую центральную районную больницу в реанимацию. Мальчик получил серьезные травмы – перелом основания черепа, сотрясение мозга, также у него произошло кровоизлияние.

Как уверяют в отделе образования Паланской общины, футбольные ворота были закреплены, еще в начале учебного года их проверяли и составили акт об осмотре.

"В зале также проводят тренировки футбольные, волейбольные и баскетбольные команды взрослых, не только школьников. Может быть, они с большей силой, чем дети, кидают мяч. От этого шурупы, которые удерживали ворота, ослабли. И когда дети налетели на ворота, они упали. Потому что полиция обследовала вторые ворота, которые стоят напротив, они были закреплены как положено", – говорит Сарницкая.

По ее словам, состояние школьника сейчас улучшилось: "Он уже переведен из реанимации в терапевтическое отделение. Он в сознании, разговаривает и принимает пищу. Ходить он пока не может, но шевелит руками и ногами".

Отец Артема Владимир Билясов в соцсети подтвердил, что мальчику стало лучше. "Хотим сказать, что последняя томография показала позитивный результат. Наш сынок пошел на поправку. Мы хотим поблагодарить всех за поддержку и помощь", – сообщил он во вторник, 11 мая.

Как рассказала OBOZREVATEL пресс-секретарь Уманского районного управления полиции Черкасской области Наталья Мельник, правоохранителей в учебное заведение вызвали врачи скорой помощи.

"Следователи осмотрели место происшествия. Сейчас открыто досудебное производство по ч. 2 ст. 137 УК Украины (Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей, которые повлекли смерть или тяжкие последствия здоровью). Следователи проводят необходимые действия, опрашивают свидетелей", – сообщила Мельник.

Виновному грозит до трех лет тюрьмы, а также запрет занимать соответствующие должности на аналогичный срок.