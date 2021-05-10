Перехваченное судно с оружием России направлялось в Йемен – СМИ

Судно российско-китайского производства без опознавательных знаков с оружием на борту, которое перехватили ВМС США в Аравийском море, якобы направлялось в Йемен.

В стране судно собиралось поддержать повстанцев-хуситов. Об этом изданию AP сообщил представитель Министерства обороны США.

Расследование Военно-морских сил США показало, что судно прибыло из Ирана несмотря на то, что с 2015 года Совет Безопасности ООН ввел эмбарго на поставки оружия хуситам. Отмечается, что в прошлом Тегеран отрицал передачу повстанцам оружия.

Представитель министерства обороны США заявил, что обнаруженное на борту судна оружие было похоже на другие партии, запрещенные для хуситов.

Напомним, что в воскресенье, 9 мая, крейсер USS Monterey ВМС США задержал судно без опознавательных знаков в Аравийском море. На его борту была обнаружена крупная партия оружия.

Среди него были десятки российских противотанковых управляемых ракет, тысячи китайских штурмовых винтовок, сотни пулеметов, снайперских винтовок и гранатометов и оптические прицелы.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, крейсер Вооруженных морских сил США "Монтерей" изъял гигантский арсенал оружия и средства противотанкового ракетного комплекса с судна российско-китайского производства без опознавательных знаков.