Переход террористов Гиркина из Славянска в Донецк можно было пресечь, – министр Лапутина

Выход группы главаря террористов "ДНР" Игоря Гиркина (Стрелкова) из Славянска в направлении Донецка в июле 2014 года можно было пресечь.

Такое убеждение выразила глава Министерства по делам ветеранов, вторая в истории страны женщина-генерал Юлия Лапутина. Мнением она поделилась в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Это очень болезненная история для нас. Нам действительно поступала информация, куда движется колонна, что она делает. Мы передавали сведения в центры принятия решений. Все наши сотрудники и военные говорили и говорят, что можно было пресечь его выход", – отметила министр.

Лапутина в 2014 году принимала участие в антитеррористической операции в составе группы "Альфа". А группа боевиков под командованием Гиркина покинула захваченный ими Славянск в ночь на 5 июля 2014-го. Руководство АТО тогда неоднократно заявляло, что предотвратить выход террористов из города и переход их в Донецк было невозможно.

"Я думаю, это вопрос политического характера, принятый нашим руководством. Узнаем ли мы правду когда-то – не знаю", – добавила Лапутина.

В этом же интервью она сказала, что в начале войны на востоке в 2014 году у Украины была возможность выбить террористов из захваченных зданий во временно оккупированном Луганске и Крыму.

Напомним: 14 апреля 2021 года исполнилось 7 лет со дня выхода указа президента № 405/2014 о начале Антитеррористической операции. Было введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 13 апреля 2014 года "О неотложных мерах по преодолению террористической угрозы и сохранению территориальной целостности Украины". Указ вступил в силу со дня опубликования.

Впоследствии правовой статус событий на Донбассе был изменен на Операцию Объединенных сил. Однако по факту и за аббревиатурой АТО, и за ее "преемницей" ООС скрывается одно и то же: война. О том, как она начиналась – читайте в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский фильм "Славянск. Начало войны" признан лучшей документальной лентой 2019 года в экспертном рейтинге телепремии "Снято в Украине".