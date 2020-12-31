Перед Новым годом на Полтавщине утонули двое детей

В четверг, 31 декабря, в Кременчуге Полтавской области под лед провалилось двое детей и утонули.

Об этой трагедии сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Украины в Полтавской области.

"В городе Кременчуг вблизи квартала 297 река Сухой Кагамлык вблизи берега под лед провалилось двое детей около 10 лет", – сообщили спасатели.

Отмечается, что для поисковых работ были привлечены водолазы, которые и обнаружили тела утонувших детей.

Всего для проведения работ привлекалось десять человек личного состава ГСЧС, одна лодка и две единицы техники.

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