Крышка люка попала в авто и убила 11-летнего ребенка: подробности трагедии во Львове

Во Львове в воскресенье, 21 марта, произошла ужасная трагедия. Внедорожник ГСЧС наехал на крышку люка, а та вылетела и пробила лобовое стекло движущегося навстречу автомобиля Acura. В результате погиб 10-летний мальчик, который сидел спереди возле водителя, своего отца.

Трагедии можно было избежать, если бы коммунальщики вовремя отреагировали на звонки неравнодушных местных жителей, которые дважды попадали в ДТП на том месте.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Трагедия произошла около 21:30. По заявлению Львовской ГСЧС, ее Mitsubishi L200 ехал по улице Зеленая с проблесковыми маячками , спасатели спешили на пожар.

Задним колесом автомобиль наехал на люк, после этого крышка отлетела и врезалась в лобовое стекло автомобиля, который двигалась навстречу. Ребенок, которому летом должно было исполниться 11 лет, скончался на месте.

В полиции Львовской области говорят, что сейчас идет следствие. В соцсетях возникли споры, почему ребенок младше 12 лет находился на переднем сидении. Однако правоохранители отмечают, что если рост мальчика был более 145 см, то он уже имел право сидеть впереди.

Этой трагедии можно было бы избежать, если бы коммунальные службы Львова вовремя и оперативно реагировали на сообщения об аварийных люках на дорогах.

Как выяснилось, накануне до гибели ребенка тут произошло два ДТП из-за этого же люка:

первое случилось в субботу в 15:00, на место выезжала полиция и все зафиксировала;

второе произошло ночью того же дня, автомобиль влетел в этот люк и был поврежден.

Водитель позвонил на горячую линию города и сообщил о том, что на этой дороге находится аварийный люк. Но никто из коммунальных служб на место так и не выехал.

По словам мэра Андрея Садового, Львовский водоканал знал об этом и даже выставлял ограждения, которые кто-то из водителей снес. "Они в пятницу вели там работы, сам люк огородили и собирались приступить к ремонту в понедельник. Это трагедия, в том числе и для меня. Сейчас идет следствие, надеюсь, что полиция шаг за шагом разберется в этом деле", – сообщил он.

Правда, он так и не смог дать ответа на вопрос, почему же после звонка на горячую линию города коммунальные службы не среагировали и не выехали на место. Хотя, по словам мэра, им на это дается 1-2 часа.

"Все факты сейчас устанавливает следствие. Только после проведения экспертиз мы сможем сказать, что именно произошло. Были ли перед этим два ДТП тоже пока не могу ни подтвердить, ни опровергнуть", – говорит спикер полиции области Светлана Добровольская.

По данным сайта UNDA, автомобиль Акура, в котором погиб ребенок, 2011 года выпуска. Авто в Украину ввезли совсем недавно из-за границы, владелец зарегистрировал его буквально в январе этого года.

К сожалению, это не первый такой трагический случай во Львове.

В октябре 2013 года из-за аварийной крышки люка погиб 2-летний мальчик. Бабушка гуляла с двойняшками (брат и сестра), когда один из детей отбежал в сторону и наступил на край люка, который возвышался на газоне. Крышка перевернулась, и ребенок упал в канализационный колодец. Тогда полиция предъявили подозрение начальнику участка Львов водоканала.

В 2010 году на проспекте Свободы возле памятника Шевченко в люк провалился 22-летний парень. Тогда его удалось спасти, но в канализации он пробыл 17 часов.

Львовянин, бывший депутат Верховной Рады от БПП Евгений Добродомов говорит, что в последние 5-6 лет коммунальные службы Львова работают намного хуже, чем ранее.

"Часто жалуются мои друзья и знакомые, что не могут решить коммунальные проблемы с городскими службами. То не могу дозвониться, то коммунальщики ничего не делают. К сожалению, такая проблема в городе существует. И если коммунальщики дважды не среагировали на то, что в этом месте есть проблема с люком, то это очень серьезно", – говорит Добродомов.

Дорожный аудитор Александр Крыжановский говорит OBOZREVATEL, что подобная авария большая редкость.

"То, что у нас на дорогах открыты люки, крышки воруют на металлолом – это не редкость. А вот то, что так отлетела крышка, да еще влетела в лобовое стекло, я о таком впервые слышу. Обычно крышка люка крепится к колодцу, там есть специальные четыре отверстия и "уши", которые вставляются в них. Значит крышка была повреждена", – предполагает Крыжановский.

Он считает, что отвечать за такую ситуацию должны те, на чьем балансе находится этот люк. В данном случае это Львовский водоканал.

"Эта служба должна следить за состоянием люков, там есть мастера, которые должны делать обходы и регулярно все проверять. Насколько я знаю, сигналы о том, что украли крышку люка или он оказался открытым, службы получают буквально через 30 минут после случившегося. Сами водители сообщают им. А тут столько времени он стоял поврежденным", – говорит Крыжановский.

Также эксперт сомневается в том, что виновные понесут ответственность. По его мнению, в судах часто принимаются решения, которые защищают коммунальщиков.

В следственном Управлении Львовской области открыто производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения.