Знаешь, братик, шо такое эта ваша "Соборность"? Гифки, картинки и высокопарные поздравлялки? Та х*р там. Это три имени. Алексей, Валера и Сергей.

Ровно шесть лет назад, 21-го января 15-го, возле Санжаровки, шо, как вы знаете, на север от Дебала, почти батальон сепарья решил прорвать нашу оборону в самом узком месте дебальцевского выступа. На ВОПе "Алексей" около тридцати наших ребят приняли бой и выиграли его.

Через несколько дней произошли такие же бои за наши опорники "Валера" и "Сергей". С тем же результатом. Там был один из первых раз, когда люлей накатили "вагнеровцам" – тогда было еще актуально п*здить этого противника, а не сливать разведоперации.

Если бы парни с какого-то из этих ВОПов не просто проиграли бой, а хотя бы отошли с позиций, то Дебальцевская драка закончилась бы гораздо раньше и горррраздо печальнее.

Это был настоящий День Соборности, такой, как надо – с дымом, запахом сгоревшего тротила и мерзкой донбасской погодой.

Гифки, картинки и поздравления появились уже потом.

Павшим – шана, победившим – честь.

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