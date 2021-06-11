В России за взятку задержали сбежавшего из Украины экс-чиновника МВД времен Майдана

Начальник санатория "Подмосковье" российского МВД Павел Зинов, который был директором департамента материального обеспечения Министерства внутренних дел Украины во времена Виталия Захарченко, задержан и арестован. В РФ его заподозрили в растрате и получении взятки.

С ходатайством об аресте чиновника, который до 2014 года работал в МВД Украины, выступил Басманный суд Москвы. Как сообщил "Коммерсант", уголовное дело в отношении 51-летнего офицера связано с махинациями при поставках продуктов в возглавляемое им учреждение.

Так, Зинову инкриминируются две статьи Уголовного кодекса РФ:

присвоение или растрата, совершенные организованной группой или в особо крупном размере (статья 160 часть 4) – за что грозит до десяти лет лишения свободы ;

получение взятки в особо крупном размере (статья 290 часть 6) – от восьми до 15 лет за решеткой.

Видео дня

Сторона следствия в суде указала, что офицер может скрыться от правосудия, воспользовавшись своими связями в правоохранительных органах, оказать давление на свидетелей и уничтожить доказательства.

Хотя защита сотрудника МВД просила назначить ему меру пресечения, не связанную с лишением свободы, судья Наталья Дударь встала на сторону следователя и поддержавшего его прокурора.

В российском МВД в комментарии журналистам подтвердили, что уголовное дело было возбуждено после внутриведомственных проверок.

Издание, ссылаясь на источники, пишет, что некоторые коммерсанты якобы лоббировали интересы своих компаний, давая взятки начальнику санатория.

Санаторий МВД кандидату юридических наук полковнику Зинову в России доверили возглавлять в средине 2014 года – вскоре после того, как он сбежал из Украины после событий Майдана.

Отметим, что во время службы в МВД Украины Зинов также отличился скандальной деятельностью. Мужчина был объявлен в розыск, но успел сбежать в РФ.

В СМИ сообщали, что он якобы отвечал за закупку новейшего оборудования для негласного наблюдения, взлома компьютерных систем, прослушки и "других интересных приемов, которые активно использовались при позднем Януковиче", писал журналист Сергей Щербина.

В конце Революции Достоинства через департамент Зинова шли закупки в России "спецсредств усиленного действия" – в частности, аэрозольных и светошумовых гранат, которые использовались силовиками во время столкновений с майдановцами.

В прокуратуре также провели досудебное расследование по факту организации экс-руководителями МВД Украины, в т.ч. бывшим главой ведомства Захарченко и бывшим топ-чиновником Зиновым, незаконной передачи оружия в феврале 2014 года "титушкам".

В результате неизвестные получили около 600 автоматов АКС74У и почти 170 тыс. зарядов к ним для дальнейшего силового подавления мирных акций протеста. Это нанесло убытки государству в свыше 2 млн гривен.

Зинов был принят на работу в МВД Украины в декабре 2011 года. До этого он возглавлял Департамент административно-хозяйственного обеспечения Государственной налоговой службы, которую возглавлял Виталий Захарченко до назначения на министерский пост.

Известно, что Зинов, как и Захарченко, – выходцы из Константиновки Донецкой области.

Как писал OBOZREVATEL, 8 июня известного российского блогера Юрия Хованского задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в призывах к террористической деятельности. Это связано с его роликом с песней про "Норд-Ост" – захват заложников, который произошел в период с 23 по 26 октября 2002 года.