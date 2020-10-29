Климкин: в начале 2021-го нас ждет новый виток событий, Путин повысит ставки

После президентских выборов в США Кремль начнет эскалацию в Украине. Ее формы будут зависеть от того, кто именно – Дональд Трамп или Джо Байден – выиграет.

Президент РФ Владимир Путин не отказался от своих планов по Украине и будет повышать ставки. Дилемма, что должно быть сначала – выборы на Донбассе или восстановление контроля над границей – может быть решена.

Об этом в эфире телеканала Obozrevatel TV заявил министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах Павел Климкин.

– Резников сказал, что 9 декабря истекает год, отведенный президентом Зеленским на прекращение войны на Донбассе. Корректно ли он посчитал?

– Я арифметикой не занимался, но думаю, если господин Резников это говорит, то говорит он это не случайно, создавая, если хотите, определенную интригу на будущее.

Но со своей стороны скажу, что я не вижу сегодня перспективы позитивного развития в ближайшие недели и месяцы. Причины абсолютно понятны. Первое – Путин будет ждать результатов американских выборов, чтобы понимать, с кем и как он будет торговаться.

Я, скорее, допускаю возможность эскалации Путиным для того, чтобы поднять ставки. Думаю, что в ближайшее время развития не будет.

– Эскалации до или после президентских выборов в США?

– Я думаю, что, скорее, будет после. До президентских выборов, как я вижу ситуацию, это смысла не имеет.

– То есть эскалация будет в любом случае, то ли победит Трамп, то ли Байден?

– Могут быть разные эскалации, это может быть комбинация каких-то военных действий с сознательной внутренней дестабилизацией, поскольку Путин своих намерений не оставил.

В зависимости от результатов выборов он будет решать, по какому сценарию идти – больше бить на внутренний фактор или все же идти через Донбасс или через другие опции.

Но в том, что он будет поднимать ставки, я почти уверен.

– Возвращаясь к заявлению вице-премьера. Как думаете, для чего он его сделал? Для чего эта подготовка? И подготовка чего? Ведь он сказал, что от "Минска" Украина отказываться не собирается, а вот пересмотреть хотелось бы.

– Я думаю, что это абсолютно сознательное заявление для того, чтобы начинать торговлю за другое видение "Минска". И второй момент – пятый вопрос так называемого опроса по Будапештскому меморандуму. Будут попытки после американских выборов по изменениям форматов.

Одно к другому оно на самом деле подходит – это одна история, и думаю, что этот выстрел, который сделал господин Резников – часть этой истории.

– Если это первый или один из первых выстрелов, то когда будет очередь, как думаете?

– Хорошо сказано! После выборов должно быть определенное время, и до 9 декабря, или как там он посчитал, ничего кардинально меняться не будет.

Я могу ожидать каких-то интересных вариантов развития, скорее всего, в начале следующего года. Скажем, это может быть февраль, март, апрель. Вокруг этих дат, возможно, несколько позже. Это зависит от факторов, которые я в эфире не хотел бы озвучивать.

– Здесь же важно, чтобы это не был выстрел в воздух. Насколько он может быть точным? Насколько это пробное заявление может помочь в планах действующей власти?

– Но это выстрел эмоциональный. Он просто создает эмоциональный фон на определенные ожидания, интригу. Он пока абсолютно бессмысленный. Поэтому создавать эмоцию – это одно дело, а двигаться вперед – это совсем другое.

– Давайте вспомним еще одно заявление. Господин Резников сказал, что окончание войны будет не за день и не за неделю. Некоторое время займет только вывод российских войск. Как думаете, сколько времени это может занять? Ведь ранее вице-премьер говорил, что реинтеграция Донбасса, если считать с сегодняшнего дня, займет 25 лет.

– Все это чистая спекуляция. Мы не можем сказать, сколько и как. Все зависит от политических договоренностей. Мы все очень надеемся, что все же новая американская администрация – будет ли это Трамп-2 или Байден-1 – будет солидарно работать с Европейским Союзом, будет иметь общую четкую линию и стратегию. И эта стратегия будет отличаться от той, которую мы имеем сегодня.

На сегодня стратегия – это фактически затягивание времени и имитация. Поэтому я очень надеюсь, что этот статус-кво на самом деле изменится на целенаправленную стратегию, и наши совместные – я подчеркиваю – совместные действия с Соединенными Штатами и с Европейским Союзом.

Только так можно положительно продвинуться вперед, ни в коем случае не в двустороннем контексте.

– Насколько реальным вам сейчас кажется изменить эту вечную дилемму: выборы и граница или граница, а потом выборы?

– Абсолютно можно изменить. Нужно только выйти из этой дилеммы и договориться о совершенно разумном и действенном, хотя и относительно небольшом международном компоненте. Это может быть международная администрация плюс полицейский компонент плюс военные советники, которые постепенно возьмут на себя и ответственность, и менеджмент этим процессом.

Если у вас есть международный контроль границ – я подчеркиваю, международный контроль границ отнюдь не противоречит "Минску", мы долго обсуждали это на нормандских встречах министерского формата, – это как раз возможность выйти из этой дилеммы.

Сначала это международный контроль с нами, а после выборов, на второй день, граница переходит полностью под наш контроль. Такой вариант тоже может быть. Но только с международным компонентом, которому мы будем доверять.