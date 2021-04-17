Тот факт, что старый кремлёвский маразмат с погонялом "Патрушев" в ОЧЕРЕДНОЙ раз увидел в Крыму каких-то "украинских диверсантов и террористов" (подозреваю, опять с лобзиками и ножовками по металлу) никого не должен вводить в заблуждение...

В самом факте публичного изрыгания на головы "благодарных слушателей" этим упоротым волейболистом очередного бредового набора галюцигенных "мыслей" насчёт злокозненной киевской хунты нету ничего экстраординарного или выдающегося. Сей долговязый м*дачина регулярно и на протяжении достаточно продолжительного времени вывалиевает в публично-информационную сферу "ужасы нашего городка" в отношении Украины. Тут как бы – ничего удивительного.

Но в данном случае есть, как всегда, один нюанс.

Дело в том, что именно эта тема "про украинских террористов и диверсантов" разрабатывается и реализовывается информационными подразделениями сразу нескольких специальных служб РФ НЕ ТОЛЬКО в качестве "аргументированного" повода для "адекватного ответа", как многие сразу подумали.

Напомню, кто забыл. Многочисленные "украинские диверсанты, шпионы и террористы", включая целый сонм придуманных на Лубянке и Гризодубовой "нациствующих украинских радикалов", УЖЕ ДАВНО И РЕГУЛЯРНО пытаются устроить на просторах Мордора и оккупированных им территориях некие теракты. То опоры электропередач пытаются подпилить, то что-то взорвать, то кого-то отравить... И вообще – ведут себя отвратительно.

Кроме того, все эти украинские нациствующие террористы и диверсанты постоянно пытаются скорешиться с известными и радикальными движухами по всему миру – то в Ливии стены домов порасписывают безграмотными бИндероФскими лозунгами, то в Сирии шевроны свои пораскидывают на месте взрывов и боёв, то на Кавказе вместе с тамошними муджахедами по кадыровцам стрелять начнут.

Вообщем кошмар, ужас и вообще – так жить нельзя...

Другими словами, повод для "антитеррористических действий" Мордора на территории Украины Кремль соорудил уже достаточно давно. И провести какой-нибудь "удар возмездия" по "террористической инфраструктуре" в Украине, например, по задвижке Северо-Крымского канала, он мог тоже - не единожды и в любой удобный для себя момент.

Но в этом вопросе кремлёвских умалишённых клептократов постоянно "что-то сдерживало", и подозреваю – сдерживает до сих пор...

Спрашивается: зачем вообще городить весь этот украинский террористический огород, если по нему нельзя ё*нуть?

А всё просто.

Дело в том, что если навернуть сразу, то можно неслабо и больно огрести за "неспровоцированный акт агрессии". Потому в массовом сознании "мирового сообщества" украинские террористы должны фигурировать не какое-то короткое время, благодаря наспех слепленным фейкам, а в течение достаточно ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОГО времени. Причём, желательно пихать их в КАЖДУЮ заварушку на планете, где начинают стрелять или по-иному бузить, от Ливии до Гонконга. По мысли "информационных стратегов" с Лубянки и Гризодубовой, "украинские террористы" должны стать таким себе жупелом, ночной пугалкой для мировой общественности, и таким образом, выставить саму Украину как "оплот терроризма" станет куда как проще, нежели выдумывать очередного "распятого мальчика".

И тут совершенно неважно – качественно слеплена эта туфта, или нет. Если постоянно и РЕГУЛЯРНО пихать "украинских террористов" в разные замесы и верещать про это "во всю ивановскую", то рано или поздно Украина начнёт-таки ассоциироваться со страной, где обитают некие зловредные террористы.

Особенно если делать всё это через разнообразные "мировые каналы информации", афилированные с Кремлём типа Рашой Тудой, Спутником или на худой конец Толяном на Шаре через какие-то каталонские информ-помойки.

Просто в один прекрасный момент чтобы придать весу и значимости всем этим воплям о злокозненных "украинских террористах" необходимо веское "слово" официального Кремля. Что, собственно, господин Патрушев и исполнил намедни в виде "6-и предотвращённых в Крыму терактов".

Понятно, что основной эффект от всей этой бредятины проявляется в большей мере у самого населения Мордора. Собственно, изначально "украинские террористы" и были созданы именно для воспитания "ненависти, решимости и непреклонности" именно в башке собственного орочьего поголовья. Так сказать – обуздаем украинскую террористическую гидру железной рукой...

Но, думаю, международный эффект от этого "проекта" так же, в представлении его конструкторов находится не на последнем месте. Думаю, этот секретарь-волейболист совершенно не случайно именно сейчас, когда Кремлю срочно нужно "демонизировать" Украину самым "коренным образом", открыл свой рот насчёт "украинского терроризма". Сделано это было, по-видимому, с достаточно дальним прицелом, который состоит в том, чтобы не столько найти преславутый "повод", сколько повлиять в нужном для Кремля ключе на международные связи Украины.

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