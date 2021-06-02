Пассажиру упавшего шара в Каменец-Подольском ампутировали пальцы

Один из пассажиров газового аэростата, который пережил крушение во время фестиваля воздушных шаров в Каменец-Подольском Хмельницкой области, в результате аварии остался без трех пальцев и части ладони левой руки. По словам пострадавшего Романа Черкасского, травмированную руку неудачно прооперировали врачи, после чего пришлось прибегнуть к ампутации.

Об этом сам мужчина рассказал в интервью изданию "Телеграф". Он пояснил, что хирурги, спасая левую руку, просто забыли сшить сосуды, а потом уже было поздно.

"После операции, а это было в 2 часа ночи, каменец-подольские врачи сказали, что она успешная. И только на следующий день в 15 часов сказали, что они сосуды не сшивали и надо будет лечиться дальше. Когда я приехал в "Шалимова" – услышал, что уже поздно. Теперь еще будут пересаживать кожу, сосуды, чтобы хоть ладонь спасти, не всю удалять", – посетовал Роман Черкасский.

Видео дня

Он также рассказал, что этот полет на монгольфьере был его первым опытом. Авария стала причиной для большого стресса, а также огромных материальных затрат на восстановления здоровья после полученных травм.

Как сообщал OBOZREVATEL: