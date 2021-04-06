Пассажирка поезда из Константиновки рассказала, почему военные начали стрельбу. Видео
Одна из пассажирок поезда из Константиновки в Киев заявила, что стрельбу двое офицеров устроили из-за пьянки.
Женщина, которая представилась как Любовь Ивановна, отметила, что во время инцидента было очень страшно. Видео с ее комментарием по прибытию состава в столицу опубликовала "Страна" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Отмечается, что поезд прибыл с задержкой в шесть часов. Пассажирка пожаловалась, что из-за этого она опоздала на самолет в Польшу.
"Та страх Господний, что было. А было ужасно, как этих вояк-пьянчуг можно было пускать в вагон к людям. Я удивляюсь. Наркоманы и пьянчуги", – заявила женщина.
На вопрос из-за чего началась стрельба она добавила: "Водку пили".
Как сообщал OBOZREVATEL, в Харьковской области 6 апреля двое офицеров устроили стрельбу в купе вагона пассажирского поезда. В результате инцидента обошлось без пострадавших.
По предварительным данным, служащие фельдъегерской связи Государственной службы спецсвязи, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершили несколько выстрелов из неустановленного оружия.
Для задержания нарушителей была проведена спецоперация "Гром".