Пассажир 'Укрзалізниці' упал с верхней полки и на утро умер

В ночь на 12 июня в пассажирском поезде "Укрзалізниці" мужчина, спавший на верхней полке, упал на пол. Когда на ближайшей станции в поезд зашла медицинская бригада, она смогла только констатировать его смерть.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзалізниці". Трагический инцидент произошел в составе, следовавшем по маршруту "Рахив-Киев".

Проводник рассказал полицейским, что упавший пассажир сказал жене, что чувствует себя хорошо и никаких повреждений не имеет. Однако уже на утро он скончался.

Полиция проводит следствие. Известно, что полка, на которой спал умерший пассажир, оснащена ремнями безопасности, но мужчина пренебрег ими.

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Руководство железнодорожного предприятия Украины призывает своих пассажиров со всей серьезностью относиться к мерам, которые приняты для защиты их жизни и здоровья во время поездки.

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