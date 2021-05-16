Бывший так называемый "глава правительства" группировки "ДНР" Александр Бородай подал заявку на участие в предварительном голосовании "Единой России". Бородай намерен стать кандидатом в депутаты Государственной думы России по Ростовской области. И победа в предварительном голосовании - как, впрочем, и победа на выборах - ему практически обеспечена. На это указывает подписание секретарем генерального совета "Единой России" Андреем Турчаком соглашения с так называемым Союзом добровольцев Донбасса, который как раз и возглавляет Бородай, - пишет пише Виталий Портников для "Радио Свобода".

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Крім Бородая російські медіа називають можливим кандидатом у депутати парламенту актора Михайла Пореченкова – того самого Пореченкова, який цілився в українських солдат.

Сам Турчак називає відносини "партії влади" і Союзу добровольців "братніми" і підкреслює, що участь у виборах до Державної думи – це тільки початок. "Ми хочемо відкрити двері для того, щоб представники Союзу добровольців Донбасу могли бути представлені на різних рівнях, починаючи від селищних рад депутатів, районних зборів, міських дум і регіональних парламентів і Держдуми", – наголосив Турчак.

"Добровольці" – це кандидати для особливої групи виборців. Для жителів окупованих Росією районів Донецької та Луганської областей, які отримали російське громадянство. За словами того ж Турчака, таких нових громадян Росії вже пів мільйона і Москва має намір продовжити кампанію масової паспортизації.

Тепер уже зрозуміло, як ці люди будуть брати участь у виборах. Ймовірно, Росія не наважиться відкрити виборчі дільниці на українській землі – в цьому випадку це стане кричущим порушенням Мінських угод. Але ніщо не заважає російському керівництву організувати підвезення виборців на дільниці у Ростовській області. І тут новоявлений "єдинорос" Бородай може успішно конкурувати з представниками партії "Справедлива Росія – За правду", одним з лідерів якої став інший учасник російської агресії на Донбасі письменник Захар Прилепін. Справжня битва бойовиків!

У статистичному вимірі жителі окупованих районів, звичайно ж, становлять не дуже значну кількість російських виборців. Але їхня участь у виборах дозволяє російському керівництву створити шовіністичний наратив у виборчій кампанії і продемонструвати, що Кремль у доступному для огляду майбутньому не збирається відмовлятися від окупації Донбасу. Той же Турчак не просто підписав угоду із Союзом добровольців, але ще і з’їздив до окупованого Донецька, щоб взяти участь у відкритті пам’ятника "героям ДНР". Так на окупованих територіях Кремль створює абсолютно відмінну від української політичну реальність, робить все можливе, щоб Україну і ці території ніколи не можна було "зшити" знову.

І це не новий підхід. Такі ж пам’ятники є і в Придністров’ї, і в Абхазії, і у Південній Осетії. Донбас просто поповнив список окупованих регіонів, на території яких здійснюється класична російська політика підміни пам’яті. І саме тому прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков лукавить, коли стверджує, що "Росія не планувала і не планує нікого поглинати".

Роздача російських паспортів українським громадянам, участь цих громадян у російських виборах, висунення кандидатами в депутати осіб, які були безпосередніми учасниками війни проти України, підміна національної пам’яті шовіністичним міфом – це і є поглинання.

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