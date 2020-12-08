Вчера на заседании комитета по обороне и безопасности Верховной Рады прошло в закрытом режиме заслушивание полковника Ю. - командира спецподразделения ГУР МО Украины, непосредственного руководителя операции по захвату 28 российских террористов- "вагнеровцев". На заседании присутствовало большинство членов комитета.

Высокопоставленный сотрудник ГУР МО подтвердил народным депутатам факт проведения спецоперации, детально рассказал обо всех деталях подготовки, и подтвердил большинство фактов, которые я указал в статье.

Таким образом, парламентский комитет получил доказательства лжи президента Украины Владимира Зеленского и главы Офиса президента Андрея Ермака, которые неоднократно заявляли, что спецоперация не проводилась.

"Уже много раз об этом сказал: вся история с "вагнеровцами" придумана от начала до конца. Совещания, о котором написал Бутусов, никогда не было. Моя версия — это хорошо спланированная операция, направленная против нашей страны. Мне понятно, почему этим занимаются спецслужбы других стран, но почему вольно или невольно в этом были задействованы украинские журналисты и кто-то из украинских политиков — вопрос".

Фракция "Голос" в Верховной Раде выступила инициатором создания следственной комиссии по делу о провале спецоперации "вагнеровцев", и Цензор.Нет взял комментарий по результатам заседания у главы фракции "Голос", члена комитета по обороне и нацбезопасности Сергея Рахманина, который принимал участие в заседании:

"Я не могу подтвердить или опровергнуть ваши вопросы, не могу комментировать детали заседания по делу "вагнеровцев", поскольку закрытый режим секретности налагает на меня ограничения. Но у меня, как у гражданина и до этого заседания была позиция, что, скорее всего, спецоперация проводилась. После заседания, моя позиция не изменилась. Пока это все, что я могу сказать по данному поводу".

Депутаты комитета по обороне и нацбезопасности приняли решение заслушать на следующем закрытом заседании заслушать по делу "варгнеровцев" экс-начальника ГУР МО Василия Бурбу.

Напоминаю, что завтра в 18.30 под Офисом президента акция протеста с требованием к Зеленскому уволить коррупционеров, предателей и тех кто их покрывает в ОП.

По совпадению, министерство обороны мне предложило сегодня должность.

Надо же как все совпало. Пишу ответ, скоро опубликую, будет интересно.

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