Парламент Молдовы может создать комиссию из-за похищения Чауса
Парламент Молдовы рассмотрит вопрос о создании следственной комиссии по выяснению обстоятельств похищения украинского судьи Николая Чауса.
С таким предложением выступила социалистическая партия. Пленарное заседание состоится в пятницу, 9 апреля, пишет NewsMaker.
Политики обвинили Службу информации и безопасности, а также президента Майю Санду в том, что они якобы знали о похищении судьи.
Вопрос создания такой комиссии обсуждался во время переговоров между министрами иностранных дел Украины и Молдовы 7 апреля.
Об исчезновении Чауса стало известно 3 апреля. Это произошло в центре Кишинева. 4 апреля в сети появилось фото с якобы Чаусом, которого вывезли на территорию Румынии.
Супруга судьи заявила, что ее мужа якобы похитили из-за того, что он собирался вернуться в Украину и дать важные показания. Женщина выразила уверенность в том, что дело о взятке Чауса было сфабриковано, а сама взятка – это провокация НАБУ. Кроме того, она усомнилась в том, что судью действительно вывезли в Румынию.
Позднее в МВД Молдовы заявили о задержании первого подозреваемого в похищении судьи Чауса, а 8 апреля появилось фото двух фигурантов расследования.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В августе 2016 года Чауса задержали с поличным при получении взятки в размере $150 тысяч за якобы вынесение решения в пользу торговца наркотиками.
Судья спрятал часть денег в стеклянные банки, которые закопал в огороде. Соломенский районный суд Киева принял решение об аресте квартиры и автомобиля Чауса. Однако он бежал в оккупированный Крым, а оттуда – в Молдову.