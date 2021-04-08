Парламент Молдовы может создать комиссию из-за похищения Чауса

Парламент Молдовы рассмотрит вопрос о создании следственной комиссии по выяснению обстоятельств похищения украинского судьи Николая Чауса.

С таким предложением выступила социалистическая партия. Пленарное заседание состоится в пятницу, 9 апреля, пишет NewsMaker.

Политики обвинили Службу информации и безопасности, а также президента Майю Санду в том, что они якобы знали о похищении судьи.

Вопрос создания такой комиссии обсуждался во время переговоров между министрами иностранных дел Украины и Молдовы 7 апреля.

Об исчезновении Чауса стало известно 3 апреля. Это произошло в центре Кишинева. 4 апреля в сети появилось фото с якобы Чаусом, которого вывезли на территорию Румынии.

Супруга судьи заявила, что ее мужа якобы похитили из-за того, что он собирался вернуться в Украину и дать важные показания. Женщина выразила уверенность в том, что дело о взятке Чауса было сфабриковано, а сама взятка – это провокация НАБУ. Кроме того, она усомнилась в том, что судью действительно вывезли в Румынию.

Позднее в МВД Молдовы заявили о задержании первого подозреваемого в похищении судьи Чауса, а 8 апреля появилось фото двух фигурантов расследования.

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