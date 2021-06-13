Парень, избивший 14-летнюю девочку в Харькове, записал видео с извинениями

16-летний харьковчанин Александр Тараник, ранее избивший 14-летнюю девочку, записал видеообращение. Он извинился перед пострадавшей Елизаветой Терещенко и ее родителями за свой поступок.

Ролик опубликовали в местном Telegram-канале. На записи парень говорит, что подобное в его жизни больше не повторится (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я не был в праве вообще трогать их ребенка...Прошу прощения перед всем народом Украины, извините меня пожалуйста", – сказал Александр.

Видео дня

Напомним, в Харькове 16-летний подросток ногами избил девушку, после чего ровесники парня заставили его на коленях просить прощения у пострадавшей.

Свидетелями избиений стали множество других ребят, но никто из них не заступился за потерпевшую. Замминистра внутренних дел Антон Геращенко пообещал, что нападавшему придется ответить перед законом.

В Нацполиции прокомментировали вопиющий инцидент и подчеркнули, что Таранику инкриминируют преступление по ч. 1 ст. 125 (умышленное нанесение легких телесных повреждений) Уголовного кодекса. Данная статья предусматривает максимальное наказание – до одного года исправительных работ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепропетровской области мать избивала собственную дочь с инвалидностью. Соседи не раз пытались защитить 7-летнего ребенка от побоев женщины и ее сожителя, но в результате сами становились объектами для тумаков.