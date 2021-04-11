Президент России Владимир Путин и другие российские чиновники продолжают убеждать мир во "взрывоопасности" и непредсказуемости Украины. Именно так Путин объяснял ситуацию в телефонном разговоре с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Накануне визита президента Владимира Зеленского в Турцию Путин специально связывался с президентом этой страны Реджепом Эрдоганом и, если судить по официальным сообщениям, тоже пытался убедить его в украинской агрессивности, – пишет Виталий Портников для "Радио Свобода".

Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак прочитал специальный доклад, в котором пытался объяснить, что украинская власть играет в войну ради того, чтобы поднять падающий рейтинг главы государства. А министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредил, что если Украина начнет операцию на Донбассе, это станет началом конца Украинского государства.

Если посмотреть на все эти заявления из Киева, ситуация выглядит паранойей. Владимир Зеленский постоянно говорит о своей приверженности мирному решению конфликта на Донбассе. Начальник генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак утверждает, что Украина не собирается проводить никаких военных операций в регионе. И что самое главное – Украина не проводит никаких приготовлений, которые могли бы быть свидетельством готовящейся военной операции. Россия, напротив, нарастила силы у границы, хотя уверяет, что это "ни для кого не представляет никакой угрозы". Как отмечала на днях пресс-секретарь президента Соединенных Штатов Псаки, концентрация российских войск у границ Украины является беспрецедентной с 2014 года.

Однако, похоже, это никакая не паранойя, а расчет. Если вспомнить, Кремль точно так вел себя перед началом российско-грузинской войны. Территорию Грузии постоянно обстреливали с позиций, которые контролировались марионеточным правительством Южной Осетии. И российские миротворцы СНГ никак этим обстрелам не мешали. Однако в Москве постоянно говорили о неадекватности грузинского руководства, его готовности к силовому решению проблемы, об угрозе войны. То есть о тех самых "мальчиках со спичками", о которых говорит сейчас Дмитрий Козак, когда комментирует действия украинского руководства. И поэтому, когда российские войска оказались сначала на территории самопровозглашенной Южной Осетии, а затем уже собственно в Грузии, это мало кого удивило. Не только в России, но и в мире. Руководители стран Запада были психологически готовы к подобному повороту событий после постоянных кремлевских обвинений в адрес грузинского руководства.

Сейчас Кремль идет тем же путем наращивания собственных войск и одновременного обвинения в агрессивности потенциальной жертвы этого конфликта. Это создает для российского руководства целый ряд возможностей.

Во-первых, можно блокировать переговорный процесс и объяснять это "агрессивными устремлениями" Киева.

Во-вторых, можно дестабилизировать ситуацию в Украине с помощью "размораживания" конфликта и увеличения количества жертв обстрелов.

В-третьих, в случае начала уже настоящей войны, ее всегда можно объяснить агрессивными действиями Украины, о которых Кремль заранее предупреждал. Да, в это мало кто поверит. Но именно осознание того, что такая война возможна, создает новый фон в консультациях Путина с западными лидерами. Они требуют от него убрать войска, а он от них – "урезонить" Зеленского. И если война начнется, в Кремле будут обвинять Запад, который якобы подстрекал Украину к этой войне и не смог удержать от нее украинское руководство.

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