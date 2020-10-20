Пара из Кривого Рога продавала оружие по всей Украине: СБУ заявила про след РФ. Фото и видео

В Днепропетровской области правоохранители совместно с сотрудниками СБУ задержали двух жителей Кривого Рога, которые занимались изготовлением и переработкой огнестрельного оружия.

Как сообщила пресс-служба МВД во вторник, 20 октября, 31-летний ранее судимый мужчина со своей сожительницей организовать сеть сбыта по всей Украине (чтобы посмотреть все фото и видео, доскрольте до конца страницы).

"Свою деятельность они начали в 2019 году. Специально для обустройства "оружейной" приобрели недвижимость в Кривом Роге, где изготавливали или переделывали небоевое оружие в огнестрельное. С целью создания разветвленной сети сбыта создали сайт, через который и принимали заказы. Деньги за товар покупатели перечисляли на карточку участника группировки и отправляли пакеты от имени подставных лиц заказчикам в разные регионы страны", – рассказали в МВД.

Оперативники провели несколько закупок, во время которых задокументировали факты продажи переработанного оружия и взрывных устройств. Также правоохранители задокументировали 145 фактов межрегиональных отправлений огнестрельного оружия.

"Полицейские провели 49 санкционированных обысков в Днепропетровской, Харьковской, Киевской и Тернопольской областях. Изъяли 49 пистолетов, подготовленных к переработке, и боевые пистолеты, почти 6000 патронов различного калибра, снаряд, похожий на боеприпас от РПГ-9, три гранаты, составные части оружия, оборудование, предназначенное для переработки пистолетов на боевые. Кроме того – "черновые" записи, почтовые накладные, 15 000 долларов США, более 34 000 гривен", – сказано в сообщении.

При этом пресс-служба СБУ рассказала, что фигуранты входили в общественное объединение, которое курируется из России. Выявлены "документальные материалы относительно их участия в деятельности так называемого Собрания коренных народов земли русской "Вече Руси", которое пропагандирует сепаратистские идеи в ущерб территориальной целостности Украины".

"По оперативной информации, иностранные кураторы организации могли использовать "втемную" представителей организации для проведения экстремистских акций во время выборов в органы местного самоуправления", – заявили в СБУ.

"Проводятся мероприятия по установлению полного круга лиц, которые приобрели оружие у участников преступной группировки. Продолжаются следственные действия в уголовном производстве по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины", – добавили в МВД.