Падение воздушного шара на Хмельнитчине: в полиции рассказали о погибшем и пострадавших
В Хмельницкой области правоохранители открыли уголовное производство по факту падения 22 мая воздушного шара с людьми на борту. Расследование смертельного инцидента в Каменец-Подольском районе продолжается.
Как известно, в результате погиб один человек, шестеро получили серьезные травмы. Подробности о пострадавших рассказали на сайте ГУ Нацполиции в Хмельницкой области.
Там уточнили, что трагедия случилась примерно в 20:45 в субботу возле с. Кульчиевцы. На борту воздушного шара находился пилот и пятеро пассажиров – двое мужчин из Хмельницкого, житель Каменец-Подольского района и супруги из Прилук.
В результате падения шара погиб 53-летний житель Прилук. Тогда как его жена и другие пассажиры получили травмы различной степени тяжести. Травмировался и 28-летний пилот, который является жителем Киева. Всех пострадавших госпитализировали в медицинские учреждения.
В то же время следователи Каменец-Подольского районного управления полиции ГУНП в Хмельницкой области начали досудебное расследование по части 3 статьи 281 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил воздушных полетов.
Напомним: накануне сообщалось, что во время воздушного путешествия корзина аэростата наткнулась на высоковольтную линию электропередач и перевернулась. Сотрудники местной полиции и ГУ ГСЧС обнаружили места пребывания людей после ЧП. Известно, что пятеро получили травмы и переломы конечностей.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в 2009 году в Турции упал воздушный шар с иностранными туристами. Тогда по меньшей мере один человек погиб и семеро получили различные травмы.
В том же году трое туристов погибли вблизи китайского города Гуйлинь в результате взрыва и падения воздушного шара.
А в 2019-м в оккупированном Россией Крыму воздушный шар с ребенком в корзине отнесло ветром в сторону моря.