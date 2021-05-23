Падение воздушного шара на Хмельнитчине: в полиции рассказали о погибшем и пострадавших

В Хмельницкой области правоохранители открыли уголовное производство по факту падения 22 мая воздушного шара с людьми на борту. Расследование смертельного инцидента в Каменец-Подольском районе продолжается.

Как известно, в результате погиб один человек, шестеро получили серьезные травмы. Подробности о пострадавших рассказали на сайте ГУ Нацполиции в Хмельницкой области.

Там уточнили, что трагедия случилась примерно в 20:45 в субботу возле с. Кульчиевцы. На борту воздушного шара находился пилот и пятеро пассажиров – двое мужчин из Хмельницкого, житель Каменец-Подольского района и супруги из Прилук.

В результате падения шара погиб 53-летний житель Прилук. Тогда как его жена и другие пассажиры получили травмы различной степени тяжести. Травмировался и 28-летний пилот, который является жителем Киева. Всех пострадавших госпитализировали в медицинские учреждения.

В то же время следователи Каменец-Подольского районного управления полиции ГУНП в Хмельницкой области начали досудебное расследование по части 3 статьи 281 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил воздушных полетов.

Напомним: накануне сообщалось, что во время воздушного путешествия корзина аэростата наткнулась на высоковольтную линию электропередач и перевернулась. Сотрудники местной полиции и ГУ ГСЧС обнаружили места пребывания людей после ЧП. Известно, что пятеро получили травмы и переломы конечностей.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в 2009 году в Турции упал воздушный шар с иностранными туристами. Тогда по меньшей мере один человек погиб и семеро получили различные травмы.