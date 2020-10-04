В ВСУ высказались о версии теракта в катастрофе Ан-26 в Чугуеве
Версия теракта и внешнего вмешательства в самолет Ан-26, который разбился в Харьковской области, наименее вероятна.
Об этом в эфире канала "Украина 24" заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Однако, по его словам, эту возможность следствие не исключало.
"Версия теракта должна иметь место, но она наименее, наверное, вероятна, поскольку уже собрано достаточно материала. Мы должны дождаться официальной версии. Как представитель командования Воздушных сил я не могу говорить о результатах", – ответил военный на вопрос ведущей.
Он добавил, что командование Воздушных сил ВС Украины показало схему посадки самолетов Ан-26.
"Мы поместили визуализацию схемы военного аэродрома, как произошла эта ситуация, на каком расстоянии были самолеты (разбившийся Ан-26 и еще один самолет, который в тот момент заходил на посадку, – ред.) друг от друга", – сказал Игнат.
Военный отметил, что на аэродроме были также два вертолета, которые освободили место, чтобы учебные самолеты могли приземлиться.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Авиакатастрофа с самолетом ВСУ Ан-26 произошла в 20:45 в пятницу, 25 сентября. Самолет разбился, когда заходил на посадку.
В результате 25 человек погибли на месте, один курсант умер в больнице, еще один выжил.
Харьковский университет Воздушных сил имени Кожедуба опубликовал подробный список погибших в авиакатастрофе.
Со своей стороны, сотрудники Службы безопасности Украины провели поминутный разбор аварии самолета.
Выяснилось, что у левого двигателя Ан-26 был превышен срок службы.
Журналист Юрий Бутусов в Facebook рассказал подробную хронологию полета Ан-26 и подготовки к нему.
Позже появилось видео последних секунд трагически оборванного полета.
В сети имеется видео первых минут из кареты скорой помощи, которая приехала на место падения военного самолета в Чугуеве.
Также место аварии Ан-26 показали с высоты птичьего полета.
Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с участием представителей Кабинета министров и правоохранительных органов по авиакатастрофе. Он поднял вопрос выплат семьям погибших.