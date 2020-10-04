В ВСУ высказались о версии теракта в катастрофе Ан-26 в Чугуеве

Версия теракта и внешнего вмешательства в самолет Ан-26, который разбился в Харьковской области, наименее вероятна.

Об этом в эфире канала "Украина 24" заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Однако, по его словам, эту возможность следствие не исключало.

"Версия теракта должна иметь место, но она наименее, наверное, вероятна, поскольку уже собрано достаточно материала. Мы должны дождаться официальной версии. Как представитель командования Воздушных сил я не могу говорить о результатах", – ответил военный на вопрос ведущей.

Он добавил, что командование Воздушных сил ВС Украины показало схему посадки самолетов Ан-26.

"Мы поместили визуализацию схемы военного аэродрома, как произошла эта ситуация, на каком расстоянии были самолеты (разбившийся Ан-26 и еще один самолет, который в тот момент заходил на посадку, – ред.) друг от друга", – сказал Игнат.

Военный отметил, что на аэродроме были также два вертолета, которые освободили место, чтобы учебные самолеты могли приземлиться.

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