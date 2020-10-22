Озвучены окончательные выводы комиссии по расследованию катастрофы Ан-26 ВСУ
Правительственная комиссия установила причины катастрофы самолета Ан-26 Вооруженных сил Украины 25 сентября в Харьковской области.
В интервью "РБК-Украина" глава комиссии, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский заявил, что их работа на этом завершается.
Министр и вице-премьер добавил, что 22 октября был одобрен предварительный отчет о результатах расследования. Документ будет обнародован на заседании правительства 28 октября.
Так, Уруский заявил, что были обнаружены системные нарушения в организации полетов. "Имеется в виду от командования Воздушных сил до бригады, где произошла эта трагедия", – пояснил он.
Среди ряда причин есть и ошибки пилотов, и технические неисправности самолета, а именно отказ системы ПРТ-24 (система "предельного регулирования температуры"). Уруский добавил, что эта техническая неисправность привела к внештатной ситуации на борту, но не должна была привести к крушению самолета. При этом человеческий фактор сыграл не последнюю роль.
"К большому сожалению, комиссия подтверждает, что во время полетов, не только этого – последнего, но и других, было очень много нарушений, в том числе со стороны экипажа и руководителей полета", – констатировал он.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Авиакатастрофа с самолетом ВСУ Ан-26 произошла 25 сентября в 20:45. Самолет разбился при заходе на посадку.
В результате 25 человек погибли на месте, один курсант умер в больнице, еще один выжил.
Сотрудники Службы безопасности Украины провели поминутный разбор аварии самолета.
Выяснилось, что у левого двигателя Ан-26 был превышен срок службы.
Впрочем в Государственном бюро расследований подчеркнули, что информация об отказе двигателя самолета Ан-26 не соответствует действительности.
Впоследствии вице-премьер-министр Украины, председатель правительственной комиссии по расследованию обстоятельств катастрофы Олег Уруский заявил, что причиной катастрофы военного самолета Ан-26 под Чугуевом мог стать человеческий фактор, который наложился на технические неисправности.