Озвучены окончательные выводы комиссии по расследованию катастрофы Ан-26 ВСУ

Правительственная комиссия установила причины катастрофы самолета Ан-26 Вооруженных сил Украины 25 сентября в Харьковской области.

В интервью "РБК-Украина" глава комиссии, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский заявил, что их работа на этом завершается.

Министр и вице-премьер добавил, что 22 октября был одобрен предварительный отчет о результатах расследования. Документ будет обнародован на заседании правительства 28 октября.

Так, Уруский заявил, что были обнаружены системные нарушения в организации полетов. "Имеется в виду от командования Воздушных сил до бригады, где произошла эта трагедия", – пояснил он.

Среди ряда причин есть и ошибки пилотов, и технические неисправности самолета, а именно отказ системы ПРТ-24 (система "предельного регулирования температуры"). Уруский добавил, что эта техническая неисправность привела к внештатной ситуации на борту, но не должна была привести к крушению самолета. При этом человеческий фактор сыграл не последнюю роль.

"К большому сожалению, комиссия подтверждает, что во время полетов, не только этого – последнего, но и других, было очень много нарушений, в том числе со стороны экипажа и руководителей полета", – констатировал он.

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