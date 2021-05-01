Отвод войск условный, Россию устроит любой повод для войны, – генерал Муженко

Генерал армии Виктор Муженко подчеркнул, что страна-агрессор Россия давно продемонстрировала полную готовность к агрессивным наступательным действиям и может найти любой повод для войны с Украиной. Даже последний отвод ее войск был чисто условным, ведь подальше от границы россияне забрали только личный состав.

Таким мнением военный, который почти пять лет возглавлял Генштаб Украины, руководил ВСУ во время активных боевых действий на Донбассе в 2014-2015 годах, поделился в интервью BBC News Украина. В частности рассказал, как оценивает накопление сил РФ у границ нашего государства.

"У нас 400 км линии фронта и оккупированные районы Донецкой и Луганской областей. И повод для войны может быть любой. Например, любая провокация, связанная с "давлением" на русскоязычное население или российских граждан. Могут использовать и диверсии. Есть заявление Патрушева (Николая, секретаря Совета безопасности России. – Ред.) об "опасности террористических актов со стороны Украины на территории Крыма". А это элементы информационной подготовки и арсенал таких приемов неограниченный", – выразил убеждение Муженко.

Относительно отвода сил страны-агрессора он напомнил, что в постановке задач руководящему составу ВС РФ министр обороны Сергей Шойгу приказал вывести только войска и оставить технику тех частей, которые будут принимать участие в учениях "Запад-2021".

"То есть техника частей, которую перебросили из Центрального и Южного военного округов России, осталась. Например, на полигоне "Погоново" в районе Воронежа – за полторы сотни километров от украинской границы. При необходимости они могут быстро перебросить личный состав и применить эту технику", – заявил генерал.

Кроме того, добавил, что есть также много российских частей с пунктам дислокации вблизи Украины. Например, 3-я мотострелковая дивизия – район Богучар в Воронежской области. Или же 150-я дивизия Южного военного округа РФ на юго-востоке от нашей страны – Новочеркасск и поселок Персиановка в Ростовской области.

"Это очень мощная дивизия: два мотострелковых полка на новейшей технике БМП-3 и БТР-82 и два танковых полка с Т-72Б3, наиболее модернизированные танки Т-72. А общее количество танков дивизии – 250", – объяснил Муженко.

По его словам, также еще есть 144-я мотострелковая дивизия у северных границ в Смоленской и Брянской областях, где она демонстрировала угрозу с северного направления.

Кроме этого, в Крыму россияне собрали группировки десантных войск: по имеющейся информации, там семь батальонно-тактических групп из двух десантно-штурмовых дивизий – 76-й из Пскова и 7-й из Новороссийска, а также была 98-я воздушно дивизия из Иваново в Подмосковье.

"В заключительный день учений они продемонстрировали на крымском полигоне Опук высадку морского и воздушного десанта. Заявляли, что отрабатывают оборону, но фактически – это наступательные действия с комбинированным морским и воздушным десантом", – считает украинский генерал.

Он подчеркнул, что Россия создала мощную группировку с системой управления на временно оккупированном полуострове и вдоль восточных границ.

"Само количество батальонно-тактических групп ничего не говорит, потому что каждая из них не может действовать автономно. Над ними должна быть система управления, логистики и медицинского обеспечения. Россия продемонстрировала полную готовность к агрессивным наступательным действиям", – подытожил Муженко.

Как сообщал OBOZREVATEL: