Отстраненный глава КСУ Тупицкий полетел на Рождество в Дубай, – Лещенко

Временно отстраненный от должности глава Конституционного суда Украины (КСУ) Александр Тупицкий якобы отправился в ОАЭ.

Об этом на своем Telegram-канале сообщил экс-нардеп, член наблюдательного совета "Укрзалізниці" Сергей Лещенко. Он ссылается на пассажиров самолета, которые узнали на борту председателя КСУ.

Речь идет о рейсе Киев-Дубай PQ 481, который приземлился в Объединенных Арабских Эмиратах в канун Рождества – в среду, 6 января.

Лещенко напомнил, что Тупицкого отстранил Владимир Зеленский, но КСУ и сам глава суда отказались следовать подписанному президентом документу.

Так, в КСУ сообщили, что Тупицкий продолжил ходить на работу, несмотря на указ Зеленского.

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