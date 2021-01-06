Отстраненный глава КСУ Тупицкий полетел на Рождество в Дубай, – Лещенко
Временно отстраненный от должности глава Конституционного суда Украины (КСУ) Александр Тупицкий якобы отправился в ОАЭ.
Об этом на своем Telegram-канале сообщил экс-нардеп, член наблюдательного совета "Укрзалізниці" Сергей Лещенко. Он ссылается на пассажиров самолета, которые узнали на борту председателя КСУ.
Речь идет о рейсе Киев-Дубай PQ 481, который приземлился в Объединенных Арабских Эмиратах в канун Рождества – в среду, 6 января.
Лещенко напомнил, что Тупицкого отстранил Владимир Зеленский, но КСУ и сам глава суда отказались следовать подписанному президентом документу.
Так, в КСУ сообщили, что Тупицкий продолжил ходить на работу, несмотря на указ Зеленского.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
Офис генпрокурора подозревает Тупицкого в подкупе свидетеля, а также в заведомо ложных его показаниях.
В СМИ появилась информация, что глава КСУ якобы причастен к завладению имуществом энергомеханического завода в городе Зугрэс (с 2014-го контролирует террористическая организация "ДНР") и мог получить свою долю в этом предприятии через доверенное лицо.
Тупицкого вызвали в ОГП для вручения подозрения.
Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи сроком на два месяца по ходатайству Офиса генпрокурора.
В ОГП Украины заявили, что отстранение соответствует требованиям законодательства.
Позже КСУ выпустил заявление по ситуации с отстранением главы суда, его текст выложили на сайте КС. В документе нет оценки законности или конституционности указа главы государства.