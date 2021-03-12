Отстраненный глава КСУ формирует повестку дня и получает дела по распределению – "Схемы"

На отстраненного председателя Конституционного суда Украины Александра Тупицкого продолжают распределять дела в КСУ.

Как говорится в программе расследований "Схемы", в этом году, уже после объявления Офисом генерального прокурора подозрения Тупицкому и указа президента об отстранении его от должности судьи, на главу Суда были распределены по меньшей мере три дела (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Первое дело – это конституционная жалоба от гражданина Владимира Еремина от 5 января 2021 года, которая касалась соответствия Конституции отдельных положений закона "О предотвращении финансовой катастрофы и создания предпосылок для экономического роста в Украине", а также закона "О национальной полиции".

25 января на Тупицкого была распределена еще одна жалоба – от гражданина Олега Тищенко относительно соответствия Конституции отдельных положений закона "О Государственном земельном кадастре".

И третье дело попало на Тупицкого 22 февраля. Это конституционная жалоба гражданки Натальи Калашник о соответствии Конституции отдельных положений Хозяйственного процессуального кодекса Украины.

По просьбе "Схем" в Конституционном суде прокомментировать, как рассматривает дела отстранен судья Тупицкий, который также не имеет доступа в помещение суда.

"Автоматическое распределение обращений в суд в отношении судьи Тупицкого А.Н. означает выполнение предусмотренных законом №2135, регламентом и инструкцией указанных выше мер относительно всех конституционных представлений, обращений, жалоб, поступающих в суд, с целью их распределения между всеми судьями, включая Тупицкого А.Н.", – ответили в КСУ.

Кроме того, журналисты установили, что Тупицкий также готовит для других судей проекты повестки дня – то есть, что именно им надо рассматривать, а что – нет.

Судья Игорь Слиденко заявил, что "юридически председатель суда – Тупицкий, де-факто его обязанности исполняет Сергей Головатый".

Сам Тупицкий не предоставил комментарий по просьбе журналистов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Конституционный суд Украины назначил на 17 марта спецзаседание, на котором будет рассмотрено совершение Александром Тупицким существенного дисциплинарного проступка.

В КСУ помощниками судей работают родственники действующих или бывших судей. На должности люди назначаются без конкурса по представлению самого судьи.