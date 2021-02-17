Отравление школьниц на Черкасщине: всплыла информация о конфликтах и неразделенной любви
Отравление таблетками двух школьниц в Умани на Черкасщине может быть не связано со смертельным челленджем в соцсети.
По информации осведомленного источника OBOZREVATEL, у одной из 14-летних пострадавших есть проблемы дома из-за недопонимания в семье.
Кроме того, и у нее самой, и у второй девочки якобы есть неразделенная любовь. Это могло стать причиной отравления школьниц.
В больнице, куда госпитализировали потерпевших, им промыли желудки. Их состояние стабильно, угрозы жизни нет.
Напомним, в Умани Черкасской области две ученицы восьмого класса употребили в среду, 17 февраля, в помещении школы по 10 таблеток "Дротаверина". Их госпитализировали в больницу с подозрением на отравление.
Как сообщал OBOZREVATEL:
16 февраля в академическом лицее "Гармония" на Киевщине две ученицы седьмого класса получили серьезное отравление "Дротаверином", одна школьница скончалась.
Уполномоченный по правам ребенка в Украине Николай Кулеба заявил о возможном участии девочек в интернет-"игре".
Правоохранители открыли уголовное производство по факту доведения несовершеннолетних до суицида. По версии следствия, к поступку девочек могло подтолкнуть видео с призывом выпить таблетки, опубликованное в одной из соцсетей.