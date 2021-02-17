Отравление школьниц на Черкасщине: всплыла информация о конфликтах и неразделенной любви

Отравление таблетками двух школьниц в Умани на Черкасщине может быть не связано со смертельным челленджем в соцсети.

По информации осведомленного источника OBOZREVATEL, у одной из 14-летних пострадавших есть проблемы дома из-за недопонимания в семье.

Кроме того, и у нее самой, и у второй девочки якобы есть неразделенная любовь. Это могло стать причиной отравления школьниц.

В больнице, куда госпитализировали потерпевших, им промыли желудки. Их состояние стабильно, угрозы жизни нет.

Напомним, в Умани Черкасской области две ученицы восьмого класса употребили в среду, 17 февраля, в помещении школы по 10 таблеток "Дротаверина". Их госпитализировали в больницу с подозрением на отравление.

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