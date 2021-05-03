Отравление детей на Черниговщине: вслед за сестрой погиб семимесячный мальчик

Семимесячный мальчик, который отравился грибами на Черниговщине, 2 мая умер в реанимации областной детской больницы.

Об этом в комментарии "Суспільному" сообщил главный врач медицинского учреждения Александр Карета. По его словам, Виктор умер из-за того, что токсины отравили организм и перестали работать внутренние органы.

Ребенка в больницу доставили в коме. С 27 апреля мальчик находился в тяжелом состоянии на ИВЛ. Отметим, что это уже вторая смерть от отравления грибами в этой семье. Утром 30 апреля в реанимации умерла пятилетняя девочка, старшая сестра мальчика.

Причиной трагедии стало то, что мать малышей Евгения Алексеенко накормила их грибным супом. Первые весенние грибы взрослые собрали в лесу рядом с домом. Часть они отварили и заморозили, а часть бросили в суп, который ела вся большая семья.

Симптомы отравления, слабость и рвота, сначала проявились у младенца. Чуть позже, ночью, судороги начались у его сестрички. Еще у двух детей самочувствие резко ухудшилось уже утром после опасной пищи.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в реанимацию дети с Черниговщины попали 27 апреля. По факту злостного невыполнения обязанностей по уходу за детьми уже зарегистрировано уголовное производство.