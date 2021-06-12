16 летняя мразь в Харькове решила самоутверждаться через жестокое избиение девочек. Сначала его поймали сверстники и заставили стоя на коленях извиняться перед избитыми ими девушками. А теперь ещё придется ответить и перед Законом и получить судимость.

Чем думали его родители, когда зачинали, рожали и как они воспитывали Тараника Александра Игоревича 17.08.2004 г.р? Откуда вся эта звериная жестокость ?! Почему никто из подростков, кто был рядом даже не попытался остановить изувера? Во всем этом будет разбираться следователи полиции, прокурор и суд.

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