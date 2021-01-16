Отец погибшего Ярослава Журавля рассказал, что ГБР не хочет расследовать гибель сына

Марина Петик
Марина Петик
Расследования
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Отец погибшего Ярослава Журавля рассказал, что ГБР не хочет расследовать гибель сына

Государственное бюро расследований (ГБР) пытается избежать расследования уголовного производства в отношении верховного главнокомандующего из-за гибели военного 137-го батальона 35-й ОБрМП Ярослава Журавля под Зайцево в июле 2020 года.

Об этом OBOZREVATEL стало известно от отца погибшего морпеха Сергея Журавля, который в субботу, 16 января, получил повестку в суд.

"Да, мне пришла повестка явиться в Печерский суд Киева 26 января в 12:30 в зал заседаний №324 по заявлению следователя ГБР Максима Бойко, который не согласен с судебным решением, обязывающим ГБР внести уголовное производство в Единый реестр досудебных расследований", – сказал нам Журавель.

Дочка Ярослава Журавля с портретом погибшего отца.

Напомним, ранее суд удовлетворил жалобу отца погибшего под Зайцево разведчика и обязал ГБР начать производство о якобы совершении верховным главнокомандующим Владимиром Зеленским действий, в результате которых не удалось спасти раненого морпеха Ярослава Журавля. Военный отправился в составе эвакуационной группы спасать раненого товарища и сам попал под обстрел. Он несколько дней истекал кровью на поле боя, но так и не дождался помощи.

Журавель-старший сказал, что обязательно приедет в Печерский суд: "Несмотря на то, что мне в Киев ехать 500 километров, я обязательно там буду. Рано или поздно, но правда восторжествует".

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

• 13 июля в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве на Донбассе погиб лейтенант Дмитрий Красногрудь.

• На эвакуацию погибшего под Горловкой разведчика отправилась группа в составе девяти военнослужащих, однако они попали в тройную засаду.

• Враг начал обстрел, и военный медик Николай Илин из эвакуационной группы, пытаясь укрыться, подорвался на мине.

• Сержант Ярослав Журавель получил тяжелое ранение и умер на поле боя, так и не дождавшись помощи.

• 5 августа Зеленский посмертно наградил убитых медика и воинов ВСУ.

• В сети появилось проникновенное видео, на котором отец погибшего Журавля плачет под гимн Украины, обнимая портрет сына.

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