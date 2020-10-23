Отец погибшего под Зайцево разведчика подал иск против Зеленского
Сержант Ярослав Журавель погиб 13 июля, спасая командира от обстрела российскими оккупантами на Донбассе
Его отец отметил, что президент "запретил подразделениям ОС проведение спасательно-поисковых мероприятий" у Зайцево
Он также обвинил его в "превышении военным служебным лицом власти и полномочий"
Сергей Журавель, отец погибшего под Зайцево украинского разведчика Ярослава Журавля, подал иск против президента Украины Владимира Зеленского, обвинив его в превышении служебных полномочий.
Исковые материалы он направил в Государственное бюро расследований и Офис генерального прокурора. Об этом мужчина сообщил на странице в Facebook под ником Остап Подкова.
В частности, отец разведчика отмечает, что Зеленский на посту верховного главнокомандующего и президента Украины "запретил подразделениям Объединенных сил проведение спасательно-поисковых мероприятий" у Зайцево Донецкой области.
"Я не прощу тем, кто благодаря популизму и некомпетентным действиям стал причиной гибели моего сына. Не прощу тем, кто ставит под угрозу жизни наших военнослужащих, под прикрытием "стремления к миру", – написал Журавель.
Он требует начать досудебное расследование по статье "превышение военным служебным лицом власти и полномочий". Отметим, что ее санкция предусматривает лишение свободы от 7 до 10 лет.
"Я не боюсь, и пойду до конца, ради справедливости", – подчеркнул Журавель.
Как сообщал OBOZREVATEL:
сержант Ярослав Журавель, командир отделения разведывательного взвода 35-й отдельной бригады морской пехоты погиб в результате обстрела 13 июля у н. п. Зайцево на Донбассе.
Российские оккупационные войска поступили коварно, расстреляв эвакуационную группу на Донбассе, в которую входил сержант. Он погиб при попытке эвакуации тела своего командира Дмитрия Красногрудя.
С Ярославом Журавлем попрощались на Днепропетровщине, у него остались родители, жена, двое детей. В этом году герою исполнилось бы 40 лет.