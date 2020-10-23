Отец погибшего под Зайцево разведчика подал иск против Зеленского

Сергей Журавель, отец погибшего под Зайцево украинского разведчика Ярослава Журавля, подал иск против президента Украины Владимира Зеленского, обвинив его в превышении служебных полномочий.

Исковые материалы он направил в Государственное бюро расследований и Офис генерального прокурора. Об этом мужчина сообщил на странице в Facebook под ником Остап Подкова.

В частности, отец разведчика отмечает, что Зеленский на посту верховного главнокомандующего и президента Украины "запретил подразделениям Объединенных сил проведение спасательно-поисковых мероприятий" у Зайцево Донецкой области.

"Я не прощу тем, кто благодаря популизму и некомпетентным действиям стал причиной гибели моего сына. Не прощу тем, кто ставит под угрозу жизни наших военнослужащих, под прикрытием "стремления к миру", – написал Журавель.

Он требует начать досудебное расследование по статье "превышение военным служебным лицом власти и полномочий". Отметим, что ее санкция предусматривает лишение свободы от 7 до 10 лет.

"Я не боюсь, и пойду до конца, ради справедливости", – подчеркнул Журавель.

Как сообщал OBOZREVATEL:

сержант Ярослав Журавель, командир отделения разведывательного взвода 35-й отдельной бригады морской пехоты погиб в результате обстрела 13 июля у н. п. Зайцево на Донбассе.