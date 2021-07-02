Пьяный отец, который посадил 11-летнего сына за руль, ранее работал в ГАИ: подробности смертельной аварии на Львовщине

На Львовщине произошла ужасная авария. 1 июля около полуночи в селе Рясне-Руське БМВ съехало с дороги в кювет. В результате погиб водитель 11-летний мальчик, которого пьяный отец посадил за руль. Сам отец и владелец авто, который также был пьян, остались живы.

Как выяснилось, отец мальчика работал в МВД.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Трагедия произошла около полуночи. Легковой автомобиль БМВ, за рулем которого оказался 11-летний мальчик, съехал с дороги в кювет. От полученных травм ребенок скончался на месте. Сзади на пассажирском сиденье оказались пьяные 35-летний отец ребенка и 23-летний владелец автомобиля. Оба выжили.

Как выяснил OBOZREVATEL, отцом погибшего ребенка оказался Роман Гануляк. На страничке в Facebook у Романа указано, что он окончил Львовский государственный университет Внутренних Дел. И работает в МВД Украины.

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По словам знакомых, ранее он действительно работал в МВД. Имеет ли отношение к полиции сейчас, знакомые не знают.

Также еще в 2013 году сотрудник ГАИ Львовской области с такими же данными фигурировал в конфликте с "Дорожным контролем". Якобы он с коллегой фальсифицировал административный протокол на водителя.

Как рассказали жители села Рясне-Руське, в тот день Роман и 23-летний владелец авто выпивали возле магазина, который принадлежит супруге Романа. Там же крутились и дети. В семье кроме погибшего 11-летнего Дениса есть еще младший сын Арсен.

Одна из знакомых говорит, что сам Роман не очень приятный человек: "Очевидцы рассказывают, что он давил на сына, мол, не будь маминькиным сынком, садись за руль. При этом отец почему-то не сел рядом с сыном, а залез на задние сидение".

Теперь Роман находится в больнице, говорят, что он получил сильные травмы. Однако мама мальчика, Галина, по словам знакомых, не только в трауре из-за гибели ребенка, она готова разорвать мужа за то, что он сделал. Она очень надеется, что его посадят.

Это уже вторая потеря за последнее время для Галины, недавно она похоронила отца, который скончался от коронавируса.

"Его отец тоже говорит, что вытаскивать сына не будет. Что он должен понести наказание за смерть внука Но насколько он выполнит свое обещание, кто знает", – рассказывает OBOZREVATEL знакомая.

В социальных сетях под сообщениями об аварии развернулась дискуссия. Некоторые защищают Романа, мол, в семье и так горе, а он хороший отец, не судите строго. Но большинство людей возмущены тем, что случилось и, конечно, винят в смерти ребенка его отца.

В полиции Львовской области сообщили, что открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил дорожного движения, которые привели к смерти потерпевшего) УК Украины. Виновному грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.